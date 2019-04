Slapende reizigers: wakker maken of niet?

Na een lange dag werken zit je in de trein, je bent moe en valt in slaap. Grote kans dat het je wel eens is overkomen. Wat zou je dan willen op het moment dat de conducteur langsloopt? Dat-ie je wakker maakt of lekker laat slapen?

Slapende reizigers zijn een dilemma voor conducteurs. De NS heeft er geen eenduidig beleid over en schakelt daarom nu de hulp in van reizigers via Facebook. Door middel van een poll vragen ze wat mensen willen. De uitslag is tot nog toe om het even: de helft van de stemmers wil graag rustig blijven slapen, de andere helft wordt liever gewekt.

Hoofdconducteur Thurstan Saridjo (36) maakt het dagelijks mee: onderuitgezakte reizigers die ver in dromenland zijn. „Als ze een slaapmasker op hebben, is het duidelijk. Die kan ik rustig laten slapen”, lacht hij. Maar in de meeste gevallen zijn het reizigers die in slaap zijn gedommeld tegen beter weten in, weet hij inmiddels.

Briefje

Saridjo kan zich nog goed herinneren dat hij een keer een meisje wakker maakte, die op weg was naar haar eerste schooldag. „Ik had haar op de heenweg van het traject Utrecht – Den Bosch gecontroleerd. Toen de trein weer op weg was naar Utrecht zag ik haar nog steeds zitten. Ik maakte haar daarom wakker. Ze schrok behoorlijk, dus ik heb voorgesteld om een briefje te schrijven voor haar docent. Dat kon ze wel waarderen.”

Om te voorkomen dat reizigers in Maastricht aankomen in plaats van Groningen, maakt Saridjo slapende passagiers altijd wakker op een belangrijk overstapstation of als de trein gaat splitsen. Eerst door gewoon wat harder te praten, en als dat niet lukt, geeft hij een klein duwtje. „Dan zijn ze vaak wel wakker.”

Slaapwandelaar

Slapen in de trein kan rustgevend zijn, maar het heeft ook zo zijn nadelen, benadrukt de conducteur. „Je kunt zomaar bestolen worden. Zo was er eens een jongen die zijn telefoon aan de lader had liggen en daarna in slaap was gevallen. Toen ik langsliep zag ik dat, maar omdat het volgende station nog even duurde, besloot ik hem te laten slapen. Toen de jongen uitstapte vroeg hij me geschrokken of ik zijn telefoon had gezien. Maar nee, hij was nergens meer te vinden.”

Slapende reizigers, Saridjo vindt het wel wat hebben. „Als mensen slapen, zijn ze even alles kwijt. Ik vind het leuk om hen weer op de wereld te brengen.” Hij hoopt ooit nog op een slaapwandelaar. „Die ben ik helaas nog niet tegengekomen.”

De conducteur heeft nog wel een tip voor reizigers die even een powernapje willen doen. „Ruim je spullen goed op en zet een wekker.”