Schiphol waarschuwt voor enorme drukte en wachtrijen

Het zomerseizoen is nog pas zeer kort begonnen, maar de drukte op Schiphol is al immens. In piekuren lopen de wachttijden flink op. De aan- en afvoerwegen rond het vliegveld staan vol, het station is afgeladen en op de parkeerplaats kan er bijna geen auto meer bij.

Volgens Schiphol is dit het startschot voor een drukke zomer. De drukte begint namelijk nu, vanaf Pasen en de meivakantie, en zal pas weer in oktober afnemen: „We verwachten dagelijks meer dan 200.000 reizigers te moeten verwerken op Schiphol, met op echte topdagen in het hoogseizoen uitschieters naar 230.000 passagiers in de aankomst- en vertrekhallen. Dat komt ook door de inzet van grotere vliegtuigen", aldus een woordvoerder tegenover De Telegraaf.

Niet te laat, niet te vroeg

De woordvoerder zegt dat er alles aan gedaan wordt om alles op het vliegveld zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zijn alle securitydoorgangen open en wordt extra personeel ingezet: „Desondanks moeten mensen soms rekening houden met wachtrijen. Kom dus op tijd naar Schiphol, maar ook weer niet te vroeg, anders kunnen we de massa’s niet kwijt."

Ook bij de Koninklijke Marechaussee, die onder meer verantwoordelijk is voor de paspoortcontrole, probeert men altijd een plan B voor extreme drukte paraat te hebben. Zo heeft zij altijd extra marechaussees achter de hand die bij kunnen springen als het erg druk is. „ Dat geldt ook voor de komende dagen en weken", zegt een woordvoerster.