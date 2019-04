Schietsport Airsoft is booming in Nederland

De tactische schietsport Airsoft is pas sinds 2013 legaal in Nederland, maar de bond telt nu al meer dan 20.000 leden. Op 34 velden mogen zij de strijd met elkaar aangaan, die zitten vrijwel ieder weekend vol. Metro-verslaggever Tim trok dit paasweekend ook ten strijde.

Naast een veiligheidsbril, masker en tactical vest krijg ik een M4-Carbine-replica en twee magazijnen in mijn handen gedrukt. Samen met de andere nieuwe rekruten togen we achter de marshall aan richting het speelveld. We zijn vandaag bij Balls & Arrows in Lelystad en doen mee aan onze eerste Airsoft Skirm.

Het overgrote deel van de spelers is man, maar zeker niet exclusief. Foto: Nina Stornebrink

Buiten spelen

Vroeger speelden we buiten. Van een paar planken en wat spijkers werden geweren in elkaar getimmerd, daarmee trokken we de bossen in en de buurten door op oorlogspad. Meesterwerken maakten sommigen van die speelgoedwapens, de kolf werd zorgvuldig gefiguurzaagd en geverfd, een gasbuis werd de loop. Die tijden lijken veranderd, door de buurt rennen ze weinig meer. Er worden meer videospelletjes gespeeld. Nu is er een sport die gamers massaal van de bank trekt.

De sport is niet nieuw, rond 1970 ontstond Airsoft al in Japan. In de decennia daarna waaide het over naar de VS, UK en de rest van Europa. Het wordt gespeeld met replica’s. Deze apparaten zijn vaak exacte kopieën van echte wapens. Alleen het binnenwerk van de geweren is anders: in plaats van kogels worden bb’s afgevuurd.

Airsoft spelers investeren vaak flink in hun uitrusting. Foto: Mark Haasjes

Veiligheid centraal

„Een flinke groep”, merkt de marshall op. We zijn met een stuk of tien nieuwelingen, zelf zo groen als gras en nog wat onwennig in onze legergroene overalls. „Iedereen brillen op”, klinkt het bevel voordat we vanuit de ‘safe zone’ het speelveld betreden. Ondanks meerdere herinneringen, is een enkeling de beschermbril alsnog vergeten, die trekken nu spontaan een sprintje om hem te halen. Veiligheid staat bij Airsoft erg hoog in het vaandel.

In Nederland werden de replica’s geweerd tot februari 2013, dus de sport is hier nog jong. Sindsdien is het legaal, op voorwaarde dat spelers zich registeren. Dit geeft ons dus ook een unieke inkijk in het aantal spelers. Vergis je niet: de sport is booming.Inmiddels heeft de Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) ruim 20.000 leden. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog veel verder groeit.

Een band om de arm laat zien bij welk team de spelers horen. Foto: Mark Haasjes

Uniform

We vullen onze magazijnen met de BB’s. De balletjes zijn gemaakt van PLA, biologisch afbreekbaar plastic op basis van mais. „Schiet nooit met BB’s van gewoon plastic. Doe je dat toch, dan krijg je een ban, een boete en als we het bos moeten laten opruimen, een deel van de rekening op de mat.” Een korte briefing volgt voor de nieuwelingen op dit veld, een warm welkom ook voor de mensen die nog nooit eerder Airsoft hebben gespeeld.

In onze overalls steken we als nieuwe rekruten behoorlijk bleek af tussen de meer ervaren spelers. Een kleine 150 man staat in formatie opgesteld. Opgedeeld in twee teams tegenover elkaar, blauw en rood, in nette rijen van vijf. Die hebben vaak flink in de bus geblazen om hun uniformen zo compleet mogelijk te maken, tot snipers met volledige Ghilly-suits aan toe.

Spelers kijken graag militaire tactieken af van films en games. Foto: Mark Haasjes

Strategie

Beide teams trekken naar hun eigen spawn zones, in de uithoeken van het veld. Dat is het startpunt voor de teams en de plek waar je de missiekaarten kunt krijgen en moet inleveren. De spawn zone is ook de plek waar je terug moet keren nadat je door een andere speler bent afgeschoten, een tocht die ik vandaag veelvuldig zal gaan afleggen.

De spelmodus heeft veel weg van een online schietspel. Terwijl we jagen op de andere fractie, voeren we de opdrachten van de missiekaarten uit. Dat gaat van het ophalen van een laptop met ‘belangrijke intel’ uit vijandig gebied, tot het verdedigen en vasthouden van strategische posities op het strijdtoneel. Hier komen de nodige militaire tactieken aan te pas, vaak natuurlijk afgekeken van tv en games.

Airsoft spelers investeren vaak flink in hun uitrusting. Foto: Mark Haasjes

Fair play

Het fluitsignaal klinkt en we marcheren massaal het veld in. Veel te fanatiek ren ik voorop natuurlijk, pats! De BB die mijn arm raakt doet minder pijn dan een paintball, maar prikt genoeg om niet voor je lol te worden afgeschoten. „Hit!”

Airsoft leunt zwaar op fair play. Anders dan bij paintball laten deze balletjes geen vlekken achter, spelers moeten het zelf aangeven wanneer zij geraakt zijn. Iets dat vrijwel altijd braaf wordt gedaan. Ik trek een fluorescerend hesje uit mijn broekzak dat laat zien dat ik af ben en doe de walk of shame terug naar de spawn zone. Tijdens mijn volgende poging ben ik al een stuk voorzichtiger.

Tom van 't Hoff, zijn kanaal Silo Entertainment heeft bijna drie miljoen abonnees

Silo Entertainment

Tom van ’t Hoff (26) runt Silo Entertainment. Met bijna drie miljoen subscribers is hij naar abonnees gemeten de grootste Nederlandse sporter op YouTube. „Ik zat op het hbo in Utrecht, een maat liet mij airsoft zien. Ik dacht: dat is cool! Ik doe ook wel een keer mee. Dat is nu zo’n vier jaar geleden, ik maakte toen al gamingvideo’s en dacht dat mijn kijkers ook wel airsoft wilden zien.” Inmiddels is hij gestopt met zijn studie en richt hij zich voltijd op de sport en Silo Entertainment, daarmee ontwikkelt hij inmiddels ook producten voor de sport zelf.

Tijdens onze introductie in Lelystad merken we hoe vermoeiend de sport kan zijn. Na zes uur rondrennen door het bos, liggen we er behoorlijk af. Het blijkt veel verder te kunnen gaan. „Ik ben net terug uit Tsjechië,” vervolgt Van ’t Hoff. „Daar was Border Wars. Een MilSim van vier dagen lang met 3000 spelers op een groot terrein. Twee grote fracties streden tegen elkaar. Je zet je tent neer op de basis, volgt orders op van een commandant en zelfs ’s avonds kunnen ze je tent openen en je overhoop schieten.”

Sniper in Ghilly-suit. Bijna niet te zien in het bosrijke speelveld. Foto: Mark Haasjes

Military Simulation

Veel airsofters benaderen de realiteit zo goed mogelijk. MilSim staat voor Military Simulation. De grootste van Europa is in Berget, Zweden. „Vorig jaar was daar een helikopter, die mocht de NATO-fractie voor missies gebruiken”, vertelt Van ’t Hoff enthousiast. „Verder waren er pantserwagens en het leger deed mee en kwam met voertuigen. Maar je kan ook zelf een oude jeep kopen, ombouwen en meenemen naar zo’n evenement.” Dat niveau hebben we in Nederland voorlopig nog niet bereikt. Hier zijn nu 34 velden, alleen bij Bunker Hill (Daarle) rijden voertuigen rond.

Aan de aankleding van de speelvelden wordt veel aandacht besteed. Foto: Mark Haasjes

Onderzoek

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar de impact van sport in Nederland. Nadat Resie Hoeijmakers vorig jaar een casestudie publiceerde over ‘booming’ sporten in Nederland, werd zij opgebeld door de NABV, die vroeg zich af waarom Airsoft niet in de studie was meegenomen. Even bleef het stil aan de lijn, Hoeijmakers moest bekennen dat zij nog nooit van de sport had gehoord. Op verzoek van de bond heeft zij Airsoft vervolgens alsnog onderzocht.

„Ik kende het niet, best gek eigenlijk voor een instituut dat sport onderzoekt”, bekent Hoeijmakers. In eerste instantie begon zij haar onderzoek dus op YouTube. „Het lijkt best op het spelen van games. Veel spelers hebben camera’s op hun helm bevestigd, waardoor het net lijkt of je in Call Of Duty bent beland.”

Een sniper in de hoge begroeiing. Foto: Mark Haasjes

Instant fun

Airsoft is een sport met een heel lage instapdrempel, lol staat voorop. De minimumleeftijd is 18. Maximaal zes keer per jaar kan je mee als introducé, wil je vaker spelen, dan moet je bij de NABV zijn ingeschreven. Hiervoor moet je wel een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen aanleveren. Het Mulier Instituut verwacht dat de NABV de komende jaren nog veel meer leden erbij krijgt. Om hen de ruimte te bieden, zullen er dan ook meer velden moeten komen.

Hoeijmakers signaleert verder dat Airsoft goed aansluit bij een jonge generatie. Met name in de leeftijd 25 tot 35. Ook bereikt het gamers, een doelgroep die door andere sporten niet wordt bereikt. Hoeijmakers: „In deze tijd zien we dat ‘instant-fun’ belangrijker wordt bij sporten voor een jonge generatie. Bovendien zijn niveauverschillen minder lastig bij airsoft.”

Zowel nieuwe als ervaren spelers duiken samen het strijdveld op. Dit herkennen we ook op het speelveld vandaag, waar zowel jonge spelers als mannen dik boven de 50 elkaar gebroederlijk te lijf gaan. Van ’t Hoff: „Voor 150 euro heb je al een M4-replica. Hoodie en bergschoenen aan en je kan gaan. Er zijn geen restricties op wat je aantrekt. Net als in games kan je zelf je loadout kiezen, die kan je vervolgens zo gek maken als je zelf wil.”

Tim Pijnenburg komt voor Nederland uit tijdens het WK Targetshooting in Taiwan

WK Target shooting in taiwan

Tim Pijnenburg (23) kwam zo’n vijf jaar geleden in aanraking met Airsoft door zijn neef. Die speelde al zestien jaar in België, waar de sport al langer legaal is. Hoewel MilSim zijn favoriete speelvorm is, komt Tim in Taiwan uit voor Nederland tijdens het WK Targetshooting. Bij deze discipline moeten verschillende doelen zo snel en accuraat mogelijk worden geraakt.

Joey Smit deed mee aan de eerste ronde van de Ultimate Airsoft Competition

'Dichterbij kom je niet'

Fun staat bij Airsoft op de eerste plaats, toch worden er nu ook steeds meer toernooien georganiseerd. Vanuit de NABV wordt nu voor het eerst de Ultimate Airsoft Competition (UAC) georganiseerd. Deze bestaat uit vijf rondes op vijf verschillende locaties. Iedere wedstrijd heeft een andere opzet en karakter, dat gaat van team deathmatch tot capture the flag en een sniper competitie. Joey Smit (20) deed recent met zijn team mee aan de eerste ronde.

Joey wilde vroeger altijd bij het leger. Dat kan helaas niet, hij is kleurenblind. „Dichterbij dan dit kon ik niet komen", zegt Joey. Net als veel andere spelers keek hij eerst filmpjes op YouTube en besloot toen eens mee te doen, dat is nu negen maanden geleden. „Het geeft een zieke adrenalinekick. Ik zag vervolgens al die mensen met volledige uitrustingen en dacht direct: wow, dat moet ik ook hebben!"

Joey's advies voor nieuwe spelers? „Puur genieten. Airsoft is heel inclusief, mensen willen elkaar altijd helpen. Uiteindelijk wil iedereen het zo leuk mogelijk met elkaar hebben dus je komt altijd met mensen in gesprek. Als de adrenaline inkickt zit je er direct helemaal in, dat is zoiets moois..."