Samsung stelt lancering opvouwbare smartphone uit

Het uitbrengen van het 'foldable' flagshipmodel had voor elektronicaconcern Samsung een groot feest moeten worden. Dit is echter veranderd in een PR-nachtmerrie. De testversies die werden verstrekt aan techjournalisten en insiders bleken nogal wat kuren te hebben.

Vouwtje bedankt

Het scherm van het peperdure toestel met een prijskaartje van bijna 2000 dollar ging bij velen al snel kapot. Nadat Samsung de gebruikers eerder verweet dat zij de beschermlaag niet moesten verwijderen, is maandag besloten om de algemene release in de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd uit te stellen.

De problemen begonnen vrijwel direct na het uitgeven van de testexemplaren; op sociale media circuleren meerdere filmpjes van gescheurde schermen, haperingen met de verlichting en gevallen waarbij de telefoon volledig onbruikbaar werd. In veel gevallen begonnen de kuren al tussen 24 en 48 uur bij normaal dagelijks gebruik.

Een woordvoerder liet weten dat gebruikers de meegeleverde beschermlaag niet moesten losmaken, toch bleek ook dit niet de oplossing te zijn aangezien de defecten ook mét deze laag aanhielden. De Samsung Galaxy Fold moest de eerste opvouwbare smartphone worden voor de consumentenmarkt. Fabrikanten als Huawei en LG zouden eveneens een opvouwbare smartphone ontwikkelen.

Uitstel of afstel?

Dit is niet de eerste keer dat de lancering van een nieuw toestel met een kater afloopt voor Samsung. In 2016 ging het eveneens mis toen het bedrijf de Galaxy Note 7 uitbracht. Toen gooiden batterijen die spontaan ontvlamden roet in het eten. Vanwege de aanhoudende problemen met de brandgevaarlijke batterijen, werd drie maanden later besloten om de Note 7 volledig uit de handel te halen.

Of dit ook het lot wordt van de Samsung Galaxy Fold is nog niet bekend. Verdere details, of een nieuwe lanceerdatum, liet Samsung in het midden. De release voor Europa stond begin mei gepland, waarschijnlijk zal ook deze voor onbepaalde tijd worden opgeschoven.