Saharastof boven Nederland verwacht

Hoog in de lucht trekt er dinsdag Saharastof over ons land. Het is het gevolg van een lagedrukgebied dat vanuit Afrika, verschuift naar het noorden en daardoor over grote delen van Europa trekt.

Laagje rood stof

Volgens Weerplaza komt er door het lagedrukgebied een hoop Saharastof in de lucht. Meewaaiend op de krachtige wind zal naar verwachting de meeste Saharastof zich dinsdagnacht en woensdagochtend boven Nederland bevinden.

Woensdag worden enkele regenbuien verwacht. Grote kans dat als de regen opdroogt, er een laagje rood stof achterblijft op je auto, ramen of tuinmeubels.

Wacht met auto wassen

Frankrijk en de Britse Eilanden zullen de grootste ‘hinder’ van het Saharastof ondervinden. Boven Nederland zal de lucht woensdag in de namiddag en avond vanuit het zuiden beduidend schoner zijn.

Afgezien van de rode stoflagen, kan de Saharastof ook mooie plaatjes opleveren. De kans bestaat op een rode zonsondergang en een rode zonsopkomst. Maar mooie plaatsjes of niet, wie van plan is om zijn auto te wassen kan beter nog even wachten. „Morgen kan na een bui alles onder het Saharastof zitten!”, zegt Wilfred Janssen, meteoroloog van Weerplaza.