Ruim honderd 'gele hesjes' opgepakt in Parijs

In Parijs zijn tijdens de wekelijkse protesten door gele hesjes 126 demonstranten opgepakt door de politie. Dat melden Franse media. Het is de 23e week op rij dat de gele hesjes demonstreren. Ze doen dat op meerdere plaatsen in Frankrijk.

Verspreid over heel Frankrijk zijn zaterdag 60.000 agenten opgeroepen om de orde te bewaken. In Parijs zijn 5000 agenten op straat om de vier aangekondigde demonstraties in de gaten te houden.

Tegen beleid Macron

De beweging van de gele hesjes begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen gekant tegen het hervormingsbeleid van de regering van president Emmanuel Macron.

In het begin waren er bijna 250.000 deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt sterk af. Vorige week waren er in heel Frankrijk 31.000 gele hesjes op de been.