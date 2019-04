Resten vermiste vrouw gevonden in eigen tuin

In een huis aan de Lange Brinkweg in Soest heeft de politie afgelopen dinsdag een lichaam gevonden. Ze zochten daar bijna de hele dag, in verband met de vermissing van Miranda Zitman, een 52-jarige vrouw uit het stadje. Vrijdag blijkt dat de stoffelijke resten inderdaad van de vrouw zijn.

Miranda Zitman werd op 21 januari als vermist gemeld bij de politie. De 56-jarige partner van de vrouw meldde zich dinsdag bij de politie. Nadat hij een verklaring had afgelegd, begon de politie een onderzoek en vond de resten in de tuin. De man wordt verdacht van moord of doodslag en het wegmaken van haar lichaam, de rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat hij in ieder geval nog twee weken langer vast blijft zitten.

Niet compleet

Wat de politie heeft gevonden, is geen compleet lichaam. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat een romp die in januari in Amsterdam aan de waterkant werd gevonden, ook van de vrouw was. Het lichaamsdeel zat in een koffer. De politie kon eerst niet achterhalen van wie het was. De romp werd op 4 april begraven.

Zitman had connecties met Amsterdam, ze runde al jaren een kapsalon in de stad. Volgens het AD had ze haar vaste klanten begin dit jaar berichtjes gestuurd dat ze met de salon zou stoppen en dat ze niet meer te bereiken zou zijn. Ze zegde haar afspraken af en verdween. Haar ID-kaart werd ook gevonden in de Egelantierstraat in de Amsterdamse Jordaan.

Over de doodsoorzaak en de betrokkenheid van de partner doet het OM nog geen uitspraken. De politie Midden-Nederland blijft de zaak samen met een Amsterdams team onderzoeken.