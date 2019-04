Rapper Nipsey Hussle doodgeschoten in Los Angeles

Hoewel de vierde plaats zijn beste resultaat ooit was in de Grote Prijs van Bahrein, toonde Max Verstappen weinig blijdschap met die klassering. Hij mopperde na de finish vooral over zijn bolide. De Red Bull miste de snelheid en grip. „De auto was in deze wind heel gevoelig, ik had voortdurend overstuur. Het was heel lastig'', zei hij op Ziggo Sport.

Ondanks dat was de derde plaats zelfs nog mogelijk geweest, want Verstappen liep in de laatste ronden van de race zienderogen in op Charles Leclerc. De Monegask leek onbedreigd naar de winst te rijden, toen tien ronden voor het einde de motor in zijn Ferrari begon te sputteren.

De steeds langzamer rijdende Leclerc zag eerst Lewis Hamilton in zijn Mercedes voorbij razen en daarna Valtteri Bottas (Mercedes). Door een crash van Daniel Ricciardo kwam in de slotfase nog de safetycar op de baan en was inhalen niet meer toegestaan.