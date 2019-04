PSV wint ruim in Tilburg maar verliest Lozano

PSV deed donderdagavond goede zaken bij Willem II om in de race voor de titel van de Erevisie te blijven. Toch zal er met gemengde gevoelens teruggekeken worden naar de wedstrijd. Vlak voor tijd viel sterspeler Hirving Lozano uit na een felle charge. De Mexicaan is met een brancard van het veld verwijderd en heeft vermoedelijk een knieblessure opgelopen.

Coach Mark van Bommel laat weten dat er op dit moment nog niets bekend is over de ernst van de kwetsuur. „Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt," zo laat hij optekenen. Vermoedelijk zal er vrijdag meer duidelijk worden over de status van Chuckie's knie.

Titelrace

Of Lozano het einde van de competitie haalt, kan nog niet gezegd worden. De Eindhovenaren staan momenteel op de tweede plek met tachtig punten. Ajax is op dit moment koploper met hetzelfde aantal punten maar met een beter doelsaldo.

Als PSV de Eredivisietitel wil prolongeren dan moet er in de resterende twee wedstrijden met ruime cijfers gewonnen worden en gehoopt worden op een misstap van Ajax. Een eventueel gemis van Hirving Lozano zou een forse tegenvaller zijn zo dicht aan het einde van het seizoen.

PSV hervat de competitie pas op 12 mei met een uitwedstrijd tegen AZ. Dat komt omdat de KNVB de speelronde van komend weekeinde naar 15 mei heeft verplaatst. Het seizoen van de ploeg van Mark van Bommel sluit het seizoen af met een pittige uitwedstrijd tegen Heracles.

Ajax speelt in de Eredivisie nog uit tegen De Graafschap en beleeft de laatste speelronde in eigen huis waar FC Utrecht op bezoek komt. Daarnaast staat er op 5 mei nog een bekerfinale tegen Willem II op het programma.

Gewijzigd programma

Van Bommel snapt dat Ajax niet zondag tegen De Graafschap kan spelen en komende dinsdag alweer tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. „Maar ik heb het competitieprogramma ook niet gemaakt", zei hij. „Ze hadden hier van tevoren rekening mee moeten houden. Nu zijn we ruim twee weken vrij. Dat is een bijzondere situatie vlak voor het einde van de competitie. Het lijkt ook wel of iedereen dit accepteert. Dit gebeurt in geen enkel land. Ik vind het heel raar."

PSV gaat in de tussentijd vermoedelijk een oefenwedstrijd organiseren om in het ritme te blijven. Van Bommel gaat dat de komende dagen met zijn staf bespreken. ,,Het gaat er niet om om de focus te houden. We spelen voor het kampioenschap. Als je nu geen focus hebt, weet ik het ook niet meer.''

De zege bij Willem II kwam eenvoudig tot stand. Er werd gemakkelijk met drie doelpunten verschil gewonnen. Concurrent Ajax maakte dinsdag geen fout en won met 4-2 van Vitesse. De titelstrijd zal pas worden beslist in de twee laatste speelrondes.