‘Prijzen fietsverzekeringen lopen flink uiteen'

Als je worstelt met een alcohol- of drugsverslaving ben je niet alleen van harte welkom in een afkickkliniek; de behandeling wordt ook nog eens volledig vergoed. Maar ben je roker en wil je van je nicotineverslaving af? Dan moet je de behandeling in een afkickkliniek vaak zelf betalen. Verslavingsarts Jeroen Hinneman wil nu dat rokers ook de behandeling vergoed krijgen.

Vanaf 2015 wordt verslavingszorg volledig vergoed door de overheid. Je betaalt dus, naast je eigen risico, geen aanvullende kosten. Wel heb je een verwijzing van je huisarts of een specialist nodig. Maar dat geldt alleen voor alcohol- of drugsverslavingen. Mensen met een game-, seks- of nicotineverslaving moeten veelal zelf dokken. Is het nodig om ook voor rokers de klinische behandeling te vergoeden?

Hinneman probeert in een brief de Tweede Kamer te overtuigen dat rokers recht hebben op een vergoede klinische behandeling. „Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden", aldus de arts in zijn brief.