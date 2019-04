President Oeganda wil orale seks verbieden

Meestal mag je als inwoner van een land zelf bepalen wat je met je mond doet onder de lakens. Volgens president Yoweri Museveni moet hier verandering in komen, hij stelt dat de mond bedoeld is 'om mee te eten' en niet voor oraal geslachtsverkeer.

Kwade tongen van buitenaf zouden de Oegandese bevolking ervan overtuigen om elkaar oraal te bevredigen, zo verklaarde hij afgelopen week. Dit soort onbehoorlijke handelingen ziet hij dan ook graag de pijp uitgaan in het Afrikaanse land, zo meldt actualiteitensite Yen.com.

Algemene waarschuwing

Museveni beweert dat orale seks niet zo onschuldig is als het lijkt. Doordat het 'seks aan het verkeerde adres is', lopen mensen kans op een nare worminfectie in de maag.

In het land wordt een vrij strikte interpretatie van de Bijbel gehanteerd op het gebied van zeden en geslachtsverkeer. In 2014 werd homoseksuele geslachtsverkeer verboden in het land, 'overtreders' kunnen hiervoor levenslange gevangenisstraffen opgelegd krijgen. Ook personen die hiervan weten zonder eraan deel te nemen, riskeren zware sancties.

Hoewel Oeganda de doodstraf heeft afgezworen onder het beleid van dezelfde president die al sinds 1986 aan de macht is, gaf hij in januari van dit jaar toe spijt te hebben van deze beslissing.

Strikte kuisheidswetten

Deze aanval op orale seks past in het patroon van zeer conservatieve beleid. In 2013 werd er een anti-pornowet ingevoerd, dit leidde echter tot felle protesten over het hele land. Wekenlang gingen woedende menigtes de straat op, waarbij vrouwen de kleren van het lijf gerukt werden. Als respons op het geweld werd de wet ingetrokken. Maar wel pas nadat veel vrouwen, waaronder veel sekswerkers, bijna twee maanden lang in acuut levensgevaar verkeerden.

Het land voerde eveneens een wet in waarbij het overbrengen van HIV strafbaar werd gesteld. Dit klinkt logisch indien dit met opzet gebeurt, toch was deze wet veel breder. Ieder HIV-positief persoon kon hierdoor beschuldigd worden voor een poging tot HIV-transmissie zonder enige vorm van bewijs. Hierdoor ontstond er een heksenjacht.

Met zo'n beschuldiging kan je je baan verliezen, je woning kwijtraken of doodgeknuppeld worden door een boze meute. Omdat niemand dit risico wil lopen, test niemand zich meer op HIV. Oeganda staat in de top 10 van landen met relatief gezien de meeste HIV-positieve personen. Naar schatting 6,4% van de bevolking (zo'n 1,4 miljoen in totaal) heeft deze infectieziekte.