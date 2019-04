Poolse primeur: zwembad van liefst 45 meter diep

In de Poolse stad Mszczonów, minder dan 50 kilometer van hoofdstad Warschau, is men momenteel bezig met de bouw van het diepste binnenzwembad ter wereld. Het zwembad, Deepspot genaamd, zal maar liefst 45 meter diep worden.

Het zwembad is 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar open. De bedoeling is dat Deepspot een soort van oefenruimte voor duikers wordt. Het water is dan ook iets dieper dan bij 'normale' zwembaden: hierdoor hoeven de duikers geen wetsuits aan.

Onderwatertunnels

Volgens het Amerikaanse CNN is er zo'n acht miljoen liter water nodig om het zwembad te vullen, 27 keer zoveel als een standaard 25-meterbad. Iedereen die liever droog blijft kan naar de duikers kijken in de onderwatertunnels. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een hotel en conferentie- en trainingszalen.

Foto: Deepspot / Facebook

Het diepste binnenzwembad ter wereld staat nu nog in Italië: het bad Y-40 Deep Joy in Venetië is 42 meter diep. Overigens is het nog maar de vraag hoe lang het Deepspot-bad in Polen zijn koppositie zal behouden, want ten noorden van Londen werkt men aan het bad 'The Blue Abyss', dat 50 meter diep is. Dat bad opent zijn deuren in 2020.