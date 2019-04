Politie opent vuur op auto bij ambassade in Londen

Twee mannen van 28 en 31 jaar zijn zaterdagmiddag gewond geraakt door een schietpartij in een woning aan de Schipbeekstraat in Enschede. De 28-jarige man is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere man raakte lichtgewond en is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Rond 14.55 uur kreeg de politie een melding van het schietincident bij een woning aan de Schipbeekstraat in Enschede. Op het adres trof de politie de twee mannen van 31 en 28 jaar. De daders zijn gevlucht.

De omgeving van de woning is afgezet en de recherche doet onderzoek. De toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er misschien sprake is van een woningoverval.