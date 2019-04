Plastic Whale vist 164 zakken afval uit gracht

Op 1 mei komt er een einde aan de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. De vijf jaar durende uitzending was in de woorden van premier Mark Rutte geen 'eclatant succes', maar erger is voorkomen.

Mali was een baken van stabiliteit tot het in 2012 misging. Jihadisten en Touareg-rebellen namen het noorden in. Oud-kolonisator Frankrijk greep in en de VN-Veiligheidsraad besloot daarop een stabilisatiemacht te sturen.

Het was de PvdA die zich sterk maakte voor de missie in West-Afrika. Coalitiepartner VVD stond niet te springen. Maar toen er in 2013 een einde kwam aan de missie in het Afghaanse Kunduz, werd het ook voor de VVD makkelijker om mee te gaan.