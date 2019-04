Parlementariërs willen brexituitstel afdwingen

Om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder deal de Europese Unie verlaat, wil een groep Britse parlementariërs de regering dwingen opnieuw uitstel te vragen van de brexit.

Gevaarlijke situatie

Het initiatief wordt onder meer gesteund door conservatief Lagerhuislid Oliver Letwin en Yvette Cooper van oppositiepartij Labour. Zij onthulden dinsdag een wetsvoorstel waarmee ze de regering willen opdragen aan te sturen op verder uitstel, zonder direct te specificeren hoe lang dat zou moeten zijn. De andere EU-lidstaten moeten dan ook nog instemmen met de verlenging van de brexitdeadline.

„We bevinden ons in een erg gevaarlijke situatie. Er is een ernstig en groeiend risico dat over tien dagen een vertrek zonder deal plaatsvindt", aldus Labourlid Cooper. „We beseffen dat dit lastig is. Maar het is zeker de moeite van het proberen waard", concludeerde Letwin.

Het plan wordt naar verwachting op woensdag in het Lagerhuis besproken. Dan zou de weg kunnen worden vrijgemaakt voor een stemming op donderdag. Het voorstel moet overigens niet alleen worden goedgekeurd door het Lagerhuis, maar ook door het Hogerhuis van het parlement: het House of Lords. Dat kan in theorie geruime tijd duren.

Tegen chaotische brexit

Het Lagerhuis heeft vorige maand nog duidelijk gemaakt tegen een chaotische brexit zonder deal te zijn. Het lukt echter ook niet een parlementaire meerderheid te vinden voor een brexitplan. De parlementariërs hebben het akkoord van premier Theresa May al herhaaldelijk verworpen en ook tegen een reeks alternatieve plannen gestemd.

May zal mogelijk proberen haar plan nog een keer in stemming te brengen, maar het is de vraag of Lagerhuisvoorzitter John Bercow dat toestaat. Hij oordeelde eerder dat de conservatieve leider haar deal niet in stemming mag blijven brengen als er inhoudelijk niets aan is veranderd.