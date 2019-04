Parijs is in shock: ‘Voelt als persoonlijk verlies'

Na de verschrikkelijke brand van maandagavond die de Notre-Dame in Parijs grotendeels verwoestte, is de ravage dinsdagochtend nog goed zichtbaar. Niet alleen Parijs, maar heel Frankrijk is in rouw.

Maandagavond stonden de straten rondom de Notre-Dame en ook de oevers van de Seine vol met mensen die verbijsterd toekeken hoe de brand het voor Frankrijk zo iconische gebouw langzaamaan verwoeste.

Iedereen voelt het verdriet

„Het was heel, heel, heel triest. Iedereen was ermee bezig. Overal stond de tv aan en er waren veel live beelden te zien van mensen die zich verzamelden rondom de Notre-Dame”, zegt Laurien, een Nederlandse, woonachtig in Parijs.

Dinsdag hangt er vooral een bedroefde sfeer in de Franse hoofdstad. Laurien vervolgt: „Katholiek of niet, iedereen voelt het verdriet. Het gaat toch om een van de grootste symbolen van Frankrijk.” Dit wordt bevestigd door een andere inwoonster van de stad. De Britse Genieve vertelt dat zij maandag tot laat op was om te zien hoe het zou aflopen met de beroemde kathedraal. „Ik pakte maandagavond laat nog de metro, omdat ik met eigen ogen wilde zien hoe heftig de brand was.”

Omstanders kijken hoe de brand om zich heenslaat. / AFP

De Notre-Dame ligt in de omgeving van Saint Michel, een plein waar het normaal gesproken een drukte van jewelste is met toeristen, verkeer en inwoners die snel de metro pakken. „Het was nu griezelig stil. Mensen stonden daar gewoon naar de vlammen en de rook te kijken. Het enige wat je kon horen waren de mensen die in het Frans gebeden aan het zingen waren.” Volgens de Britse bedekte de rook rond 23.30 uur de hele stad. „Ik was het de hele tijd aan het inademen, mijn haar stinkt nu nog steeds naar rook.”

Persoonlijk verlies

„Iedereen is in shock”, gaat Genieve verder. Volgens de Britse zijn de Parijzenaren ontroostbaar. „Het is zo’n iconisch gebouw dat zoveel betekent voor zoveel mensen. Iedereen die in de stad woont of de stad weleens heeft bezocht heeft wel een verhaal te vertellen over de kathedraal. Denk aan de eerste keer dat je het imposante gebouw zag of naar de top bent geklommen om te genieten van het uitzicht. Het is niet zomaar een gebouw voor mensen, het voelt als een persoonlijk verlies.”

Intussen gaat het leven gewoon door. „Mensen zijn onderweg naar werk, alles beweegt gewoon”, zegt Laurien. Wel wordt er al druk gespeculeerd over de oorzaken van de brand. „Ik heb iemand zelfs horen beweren dat het Macron wel heel goed uitkomt zo vlak voor Pasen.” Met Pasen vinden er in de kathedraal allerlei festiviteiten plaats. „Er hoeft nu niets georganiseerd te worden.” Ook worden de gilets jeunes genoemd, „Macron hoeft zich daar nu even niet mee bezig te houden.”

De Parijzenaar rouwt niet alleen om de schade aan de kathedraal. Want voor veel inwoners is de kathedraal zoveel meer. Er hangt musical, film en muziek om het gebouw heen. „Veel Parijzenaren hebben daarom het gevoel dat er een beetje childhood en cultuur verloren is gegaan”, aldus Laurien.