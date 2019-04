Paasbeste start van festivalseizoen

Het festivalseizoen is weer aan! Afgelopen weekend trokken 45.000 liefhebbers hun paasbeste ravepak uit de kast voor DGTL, het groenste festival ter wereld.

Munttak

Goed voorbereid, pik! slaat een jongen een andere jongen op zijn schouders. Hij wijst naar het pakje Durex dat half uit zijn achterzak hangt. De jongen duwt hem snel diep zijn zak in, veel ‘fuck-fiducie’ heeft hij niet, ,,ik neem hem waarschijnlijk toch gewoon weer mee naar huis.” Wel een circulair condoom, toch? roept de jongen nog hem nog lachend na. Hopelijk niet, want je moet niet álles willen recyclen. Hier op DGTL wordt wel volop aan ‘duurzame vintage’ gedaan. Zo zijn er onder andere weer de hardcups, die het plastic bekerafval tegengaan (en ook steeds meer op andere festivals hun intrede doen) en de wc’s waar de urine door Waternet wordt gefilterd om er uiteindelijk mest voor de stadstuinen te maken

Een jongen komt net terug van de wc’s. Of hij weet dat hij indirect met zijn plas misschien wel Amsterdamse munttakjes laat groeien binnenkort? Hij twijfelt, ,,denk het niet man, plassen lukt voor geen meter, je weet zelf.’

Mexico tot Weert

Eerst nog even borrelen en vitamine D opdoen... / Tim Buiting

De NDSM is dit weekend het muzikale epicentrum van de stad. Vele internationale artiesten zijn ingevlogen en ook de bezoekers komen uit alle windstreken, van Mexico tot Weert. De zon schijnt volop en al vanaf het begin is het druk. Eerst nog even borrelen en vitamine D opdoen, om vervolgens de nodige vitamines weer af te breken tijdens het losgaan bij een van de (donkere) stages. ,,Het lijkt wel of een vat met knappe mannen is opengetrokken!” stoot een meisje haar vriendin aan en of het nou de zon, het lange weekend of de muziek is, iedereen lijkt te glanzen van de zin. Of van de zonnebrand, die bij de EHBO gretig gratis aftrek vindt.

De outfits zijn net zo gevarieerd als de bezoekers. Sorry I’m late, i didn’t want to come prijkt op het shirtje van een vrouw, ook de mannen hebben dit festivalseizoen de glitters ontdekt -vooral in menig baard schitteren ze je al vanaf tien meter tegemoet- en verder blijven de diagonale heuptasjes populair, evenals de kleur zwart.

Deo’s naar Leger des Heils

Ravestilo / Tim Buiting

Geen gedoe met muntjes op dit festival: bij de bar betaal je gewoon met je pin of met de nieuwe Payconiq-betalingsapp voor op je telefoon. Scheelt weer de day after, wanneer je anders altijd weer minimaal 2, 5 munt ergens terugvindt. Met grote regelmaat is een schoonmaakteam aan het werk.

Met hun grote knijpers pakken ze enthousiast bananenschil tot waterfles en Raket-stokje van grond en deponeren het in zakken die ze naar de Recycle Hub brengen. Hier wordt van alles gesorteerd: het overgebleven voedsel van de Foodcourt wordt compost, nog goede flesjes worden hergebruikt en de deo’s die zijn ingenomen bij de ingang gaan naar het Leger des Heils. ,,Bizar hoeveel deo’s mensen meenemen, we hebben al vijf zakken vol,” vertelt een medewerker. Vondst van de dag: een oranje jojo, ,,Wie hem kwijt is, mag zich melden. Anders gaat het met het plastic afval mee.”

Footprint

De mooiste jongen van de kas, en de duurzaamste: Xander Kotvis, Revolution Manager

Op de vega Foodcourt wordt voor de eerste keer voor een groot deel eten gemaakt van rescuefood: voedsel dat anders zou worden weggegooid. Smaakt fantastisch, vertelt Xander Kotvis, de Revolution Manager van DGTL. Hij heeft net een tosti op, en een burger, ,,het smaakt misschien nog wel beter, omdat je weet dat je hiermee voedselverspilling tegengaat.”

De CO2-calculator app is ook nieuw dit jaar. ,,We vragen artiest tot bezoeker hun reis naar en van DGTL door te geven, zo hebben we straks een heel complete CO2-analyse en onze eigen ecologische footprint.” Met die data willen ze volgend jaar een nieuwe slag slaan, ,,bijvoorbeeld een samenwerking met de TGV, zodat minder Fransen het vliegtuig pakken.” En ja, wie weet wel een soort party-TGV, knipoogt de bevlogen duurzaamheidsboy, ,,kan het feest al meteen beginnen.”

Paasontbijt...?

De zon zakt in het IJ, de dj’s draaien lekker door en iedereen vindt een plekje om nog tot het einde alles te geven. In de Scheepsbouwloods liggen aan het eind van de avond mensen bij bosjes op hun rug. Om te kijken naar Skyline, de 80 meter lange audiovisuele kunstinstallatie die je nu eenmaal het beste ziet vanaf de grond. Iets verderop gaat de after bijna beginnen, net als de nacht. Nieuwe plannen worden gesmeed, glitters worden uitgewisseld. Het woord paasontbijt valt. ,,Ik moet er nu nog niet aan denken... Maar bij jou of bij mij?”

Festival met een missie

Een festival(organisatie) met een missie, ,,we willen graag de hele evenementenindustrie omturnen naar een duurzame sector.” Tom Veldhuis van Apenkooi Events, waar DGTL onder (vele andere festivals) valt, vertelt over hun internationale en innovatieve concept, ,,zo’n acht jaar geleden wilden we meer diepte aan een festival geven. Vaak waren het alleen maar dj’s en een mooie locatie en that’s it. We wilden meer.”

En zo geschiedde. DGTL werd geboren, een naam die hij op een goeie nacht bedacht. ,,Het klinkt gewoon precies zoals het is.” Digitaal, vernieuwend, vooruitstrevend met muziek die daar bij past, ,,house, techno en live elektronisch op de NDSM, zo’n lekkere rauwe, industriële locatie.” Waar er toen nog plannen waren voor een winterfestival, besloten ze voor het Paasweekend te gaan, ,,als aftrap van het seizoen.” Al leek het de tweede (,,Geloof ik... Ik raak soms een beetje de tel kwijt!”) wel op een winterfeest, grijnst hij, ,,het was megakoud en iedereen liep met dikke jassen en mutsen op, maar het was een van de dikste edities ooit.”

Goed sfeertje wel! / Tim Buiting

Dit jaar wonnen ze de Greener Award en mogen ze zich het groenste festival ter wereld noemen. Heel fijn, die erkenning, beaamt hij, ,,we investeren veel en als het dan aanslaat, geeft dat zeker een goed gevoel.” En het gaat steeds meer overal de groene kant op, ,,organisaties komen naar ons toe om te vragen of we ze kunnen helpen hun event te verduurzamen.” Van sporttoernooi tot studentenevent en indoorbeurzen, ,,wij weten inmiddels hoe je het zowel duurzaam als tof kunt maken, we delen onze knowhow graag.”

Als hij op andere feesten loopt, kijkt hij altijd met zijn organisatie-ogen, verklapt hij, behalve op festivals in het buitenland met vrienden, zoals Coachella in de VS vorig jaar, ,,dan kan ik ook volle bak los gaan.” 2020 wordt het jaar van de totale circulariteit voor DGTL, ,,het lijkt me ook heel vet om dat in andere landen door te zetten.” In de zeven buitenlandse steden waar het inmiddels ook wordt georganiseerd, timmeren ze al aardig aan de groene weg, met alles vega, hard cups, een smart energy plan -wat is de energiebehoefte en hierop afstemmen- en het steunen van een lokaal initiatief, ,,vorig jaar hadden we in Barcelona een beach clean-up.”

Het zorgt voor bewustwording en een mooier en schoner festivallandschap wereldwijd én het houdt het ook leuk, beaamt Veldhuis, die bij wijze van spreken niet eens meer weet hoeveel festivals ze hebben georganiseerd, ,,Je kijkt ineens weer met andere ogen naar dingen, het blijft spannend op deze manier. Er ontstaan telkens nieuwe mogelijkheden, mensen komen naar je toe voor samenwerkingen. Weet je wat het is... We zijn gewoon dikke strebers, als je eenmaal begint, wil je steeds meer. Het werkt verslavend.”