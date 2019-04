Opvolger Late Night wordt gepresenteerd door Beau

RTL-baas Sven Sauvé heeft maandag laten weten dat Beau van Erven Dorens een late night talkshow gaat presenteren, bij RTL4. Dit programma zou de opvolger zijn van RTL Late Night, dat na een presentator-switch de laatste aflevering uitzond, begin maart. In het NPO Radio 1-programma 1 op 1 zegt Sauvé in gesprek te zijn met van Erven Dorens, maar de deal is inmiddels rond. Dit bleek uit een sms'je van Peter van der Vorst, nieuwe directeur van RTL, aan Sauvé, aan het einde van de aflevering.

Eerder gesprek

De presentator had al eerder laten blijken dat hij in gesprek was met RTL, maar hij wilde niet dat zijn andere programma's eronder zouden lijden. Hij presenteert namelijk ook Beau Five Days Inside, RTL Boulevard en Het Rotterdam Project, deze zou hij nooit willen opgeven, zegt hij zelf. „Dat zijn dingen die heel diep in mijn hart zitten en waar ik ontzettend veel plezier in heb. Ze zijn ook gewoon belangrijk voor mij en ook voor de mensen voor wie ik dit allemaal doe", aldus van Erven Dorens.

Een schone lei

Van Erven Dorens gaat niet alle afleveringen van het programma presenteren, zegt Sauvé. Er wordt waarschijnlijk een presentatieduo gekozen. Desondanks verdwijnt de titel 'RTL Late Night' wel van tv. „We willen een ander geluid laten horen dan bij de publieke omroep", aldus Sauvé. Van Ervan Dorens en zijn (mogelijke) co-presentator beginnen dus met een schone lei.

RTL gaat in de zomer verder met een zomereditie, Summer Night. Dit programma wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers, maar of hij de missende helft van het presentatieduo is, wordt niet uitgesproken.