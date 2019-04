Opgeplast! Je wordt op de WC gefilmd

Op verschillende toiletten in de Nijmeegse horeca hangen camera’s. Dit bleek na rondgang van De Gelderlander. Op een enkel toilet werden zelfs de geslachtsdelen van plassende bezoekers gefilmd. Wat kan je doen als jij op de gevoelige plaat staat?

Bij vijf verschillende horecagelegenheden in Nijmegen trof De Gelderlander camera’s aan op de toiletten. Dat is hartstikke illegaal maar toch gebeurt het. Filmen op toiletten wordt volgens hoogleraar informatierecht Nico van Eijk al jaren gezien als een van de meest inbreuk makende manieren van cameragebruik op privacy. „Een toilet is een plek waar iemand zich blootgeeft, dat moet je in alle vrijheid kunnen doen.”

Stiekem filmen

Mensen in het geheim filmen is in principe altijd illegaal. Alleen de politie mag dat in uitzonderlijke gevallen doen. Geheime camera’s zijn bij particulieren altijd verboden. In een kroeg of discotheek kunnen best veiligheidscamera’s hangen in de publieke ruimte, dan moet wel duidelijk zijn aangegeven dat er wordt gefilmd. Op plekken waar mensen zich ‘blootgeven’ zijn camera’s sowieso verboden.

De camera’s zijn nu in Nijmegen gesignaleerd, dit kan natuurlijk overal gebeuren. Van Eijk: „Het gebeurt ook in de rest van Nederland. Jaarlijks komen er meldingen binnen van gevallen in cafés, cursuslocaties en bij sportclubs.” Best een goed idee om hier alert op te zijn.

Schending privacy

Filmen op toiletten is dus altijd illegaal. De camera’s werden in de Nijmeegse horeca opgehangen zodat de beveiliging een oogje in het zeil kan houden. „We willen niet dat er stiekem dingen op het toilet gebeuren”, luidde de verklaring. Maar het onderscheppen van kabouterpost is volgens Van Eijk geen legitieme reden om inbreuk te doen op de privacy van de bezoekers.

„Als je regelmatig incidenten op het toilet hebt, zet dan een bewaker neer”, vindt de hoogleraar informatierecht. De kosten mogen wat hem betreft ook nooit een rol spelen. „Het gaat niet om geld, maar om privacy. Daar heb je gewoon recht op.”

Toch gefilmd?

Hangen er toch camera’s waar deze niet horen, dan is het volgens Van Eijk simpel. „Het beste dat je kan doen: gewoon niet meer naar zo’n tent toegaan. Cafébazen horen dit niet te doen.” Ben je in het openbaar gefilmd, maak daar dan een melding van. Zeker als er heimelijk gefilmd wordt is het een goed idee om dit aan te geven bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. „Als zij de capaciteit hebben, zullen de autoriteiten hier zeker werk van maken. Naar aanleiding van deze commotie verwacht ik ook wel nader onderzoek.”

Ben je zelf gefilmd? Dan sta je als burger in je goed recht om te eisen dat je inzage krijgt in de gemaakte beelden en dat deze worden vernietigd. „Dat klinkt juridisch, maar is eigenlijk heel simpel”, zegt Van Eijk. „Dat recht heb je gewoon. Jij mag weten wat er van jou is opgenomen en erop staan dat die beelden worden verwijderd.”