Oom vermoorde Daniël wil asielzoekerscentrum dicht

De 9-jarige Daniël werd woensdag dood in een sloot aangetroffen nabij het Vlaamse asielzoekerscentrum van Broechem. De oom van het Palestijnse jochie doet nu een oproep om het centrum te sluiten. Vijf Palestijnse jongeren zijn inmiddels aangehouden.

Geen camera's en controles

„Het is hier heel groot, maar er zijn geen camera's binnen en geen controles. Daniël is vermoord en zijn lichaam is hier gedumpt en het duurde veel te lang voordat hij gevonden werd. Dit asielzoekerscentrum moet dicht", aldus oom Bassem Chihadeh tegenover VTM Nieuws.

Het Belgische parket wil nog niets officieel vrijgegeven, maar de details die via bewoners van het asielzoekerscentrum naar buiten zijn gekomen, zijn gruwelijk. Volgens hen was Daniel met zijn handen en voeten vastgebonden en lag zijn lichaam voor het grootste deel onder water.

De zaak wordt hoog opgenomen, want zelfs de Vlaamse premier Michel heeft gereageerd. „Het is erg tragisch, onze gedachten gaan naar de familie en de naasten van het kind. De regering wil nu een transparant onderzoek waarborgen. We hebben vertrouwen in justitie om aan het licht te brengen wat er effectief gebeurd is.”

Libanon

Daniël is naar verluidt pas vier maanden in België met zijn moeder en enkele andere familieleden. Dit na tijden in een vluchtelingenkamp in Libanon te hebben gezeten. Zijn vader zou daar nog steeds zijn.