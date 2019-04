Ontdek Rage Gym: rammend lekker álles eruit

Metro’s Iris ontdekte Rage Gym, waar je al je opgekropte woede laat gaan, net als jezelf, op beukende techno en pompende hiphop. Ook rage slash zin? Op 6 en 7 april organiseert Björn Borg er weer een!

Denk aan...

,,Denk maar aan dat oude vrouwtje dat in je nek staat te hijgen."

,,Fuck mindfulness, start ragefulness!” Ik zit met mijn ogen dicht op de vloer van Underground Sportclub, een hippe boksschool slash gym in hartje Amsterdam. We zijn met zo’n veertig fitboys and -girls, en ik, en vanuit de boksring houdt MC Claudio een soort motivatiespeech, maar dan net anders. ,,Denk aan dat oude vrouwtje dat in je nek staat te hijgen bij de groenteboer. Denk aan je ex die je niet een keer bedroog, maar twee keer!”

Hij bouwt de spanning en de interne woede op. Met verve. Ik denk aan de fietstocht op de weg ernaartoe. Aan die stomme bakfietstruus die dacht dat ze het hele fietspad bezat, de scooter die rakelings langs me heen scheurde, alle stoplichten die subiet op rood gingen zodra ik naderde... De dj zet het volume op 100, Claudio eindigt zijn speech. ,,We gaan beginnen, let all the rage out!”

Is het een rave? is het een underground club? Het is Rage Gym, in Underground.

Lekker stoten

Lekker stoten op die zak

In een donkere zaal hangen de zakken klaar voor ferme tikken, de handen glijden in de bokshandschoenen. ,,Lekker stoten ja, goed zo, lekker stoten. Iets omhoog, met gestrekte arm, ja, ga door.” De aanmoedigingen bij de zaktraining zijn op zijn minst opzwepend te noemen. Kort daarna wordt het feller, inclusief de stroboscooplampen en de technobeats, waardoor je even denkt dat je op een rave staat, totdat de rage-trainer naast je komt staan. ,,Kom op, dat kan harder, knallen met die handel, denk maar aan die vervelende ex van je. HOP, ALLES ERUIT.”

Om me heen beukt iedereen erop los, tot licht bloedende wonden op de knokkels aan toe, blijkt iets later. ,,Had me ook moeten intapen”, verzucht een man in een kort strak glanzend sportbroekje, waarin zijn gespierde onderstel goed uitkomt. Maar hij ging ook zo lekker, ,,ik heb al m’n gedachten op non-actief gezet en álles gegeven.”

In het midden van de gym staat een boksbal die sommigen herinnert aan de kermis van vroeger. ,,Daar stond vroeger altijd een hele groep stoere Noord-Afrikaanse jongens om heen... Toen durfde ik nooit.” Kleine jongetjes worden sterk en hij ramt er tegenaan, alle frustraties van weleer komen eruit in één stoot. BAM. Een nieuw record, knikt hij trots. ,,Ze zouden me nu eens moeten zien.”

Sorry buddy...

Gezellig samen squatten

Deel twee is een crossfittraining. Zoek een buddy, roept trainer Marc, ,,en ga tegenover elkaar in squat-houding staan.” Er volgt een soort Twister. ,,Ga met je linkerhand naar je rechterenkel. Leg je rechterhand op het voorhoofd van je buddy.” Ik kijk de jongen tegenover me aan, het zweet gutst mijn ogen in. ,,Ik ben Iris”, hijg ik. Hij heet Joey, antwoordt hij en we leggen onze handen op elkaars voorhoofd. ,,Sorry voor het zweet...”

De baslijnen knallen door de ruimte, waardoor alle oefeningen net wat lekkerder gaan. Al blijft de burpee -de meest verschrikkelijke oefening die er is, vind ik, ‘we lóve burbees!’, vindt Marc- toch wel een dingetje.

Haaien

Na een stevige workout, staan we weer in de donkere ruimte, waar de zakken zijn vervangen voor ‘angry piñatas’ en de bokshandschoenen voor knuppels. ,,En slaaaaaaaan!” De draken, haaien en andere boze dieren worden lustig aan gort geslagen door de knuppelaars; duizenden confettisnippers en tientallen cadeautjes vallen eruit. ,,Ik heb wel medelijden met de schoonmakers...” zegt een jongen, terwijl hij een ei van de grond raapt en er bevreemd naar kijkt. ,,Is niet echt, is een gum”, helpt iemand hem, ,,en een stuiterbal, kun je ook goed hard mee gooien.” Na afloop worden de smoothies geshaket en ook hier wordt aangevallen. Op het veganbuffet, vol brownies, zalm (,,wauw bizar, net echt”) en red velvetmuffins. De rage is uit ieders ogen, het zweet is opgedroogd. Ja, Rage Gym is echt rammend lekker.

Lekker rammen

Woede vasthouden = slecht

Woede vasthouden is slecht voor je, zegt Lennart Högman, cognitief neurowetenschapper, ,,Omdat er dan adrenaline vrijkomt, een stresshormoon dat je niet te lang in je lijf wilt hebben. Sporten is absoluut de beste uitlaatklep.” Emma Bengtsson, Brand Communications Manager bij Björn Borg, vult aan: ,,We willen mensen inspireren om in beweging te komen. Met Ragefulness raak je negatieve energie op een nieuwe manier kwijt. Na een intensieve training word je door je hersenen beloond met een flinkse dosis endorfine. Van boos naar happy in één workout!”

Zin gekregen om te ontragen?

Björn Borg organiseert nog twee Rage Gyms, gehost door Underground Sportclub, op 6 en 7 april. Inschrijven kan via Eventbrite (6 april, 7 april), OneFit (members only), of via Underground (members only). Deelnemers ontvangen een goodiebag met limited edition Björn Borg spullen.

Nieuwste sportpakjes