Noodtoestand in Brooklyn wegens mazelenuitbraak

Bill de Blasio, burgemeester van New York heeft in bepaalde gedeelten van Brooklyn de noodtoestand afgekondigd, vanwege de uitbraak van een mazelenepidemie. Inwoners worden dringend verzocht zich te laten vaccineren.

Riskeren van boete

Sinds de uitbraak zijn er 285 mensen besmet geraakt met de ziekte. Volgens De Blasio is het de grootste mazelenuitbraak sinds 1991. De burgemeester zei op een persconferentie dat de uitbraak zich vooral concentreert in de orthodox-joodse gemeenschap in de wijk Williamsburg.

„Dit is het epicentrum van een uitbraak die erg zorgwekkend is. We moeten er onmiddellijk iets aan doen.” Volgens de Amerikaanse krant The New York Times moeten mensen die in bepaalde postcodegebieden wonen en niet zijn ingeënt tegen de mazzelen een vaccinatie halen. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete die kan oplopen tot 900 euro.

Ook de rest van de Verenigde Staten

„Het lijdt geen twijfel dat vaccinaties veilig, effectief en levensreddend zijn”, aldus De Blasio. „Ik verzoek iedereen om hun vaccinaties te halen om hun kinderen, families en gemeenschap te beschermen.”

Niet alleen in New York, maar ook in de rest van de Verenigde Staten is het aantal mazeleninfecties toegenomen. Dit jaar werden in negentien staten 465 infecties vastgesteld.