Niet alleen voor mutsen: (blauwe) thee is een hit

De theemutstijd is voorbij, zelfs mannen onder elkaar bestellen thee als ze ‘een biertje’ gaan doen en er is nu ook blauwe thee (zonder kleurstoffen).

IJsthee

Ze zit midden in een fotoshoot, met glazen vol ijsthee als modellen en limoen, komkommer, abrikozen als accessoires. ,,Je wilt niet weten wat je er allemaal mee kunt doen!” Kiona Malinka (33) van Crusio Thee raakt er bijna niet over uitgepraat en een enthousiaste opsomming volgt, vooral de rooibos met aardbei blijft hangen. ,,Echt supereasy om te maken, in Amerika heeft iedereen een fles zelfgemaakte ijsthee in de koelkastdeur staan, ik had eerlijk gezegd verwacht dat het hier ook al een hit zou zijn. Het is een mooi voorbeeld van hoe je op een bijzonder simpele manier iets lekkers kan maken.” Als je maar de goede receptuur hebt, vult ze snel aan, en laat zij die nou nét hebben. ,,Ik vind het superleuk om de lekkerste en beste recepten met thee te maken.” Ze zit tussen een sommelier en een chef in, zo zegt ze het zelf altijd, ,,ik houd gewoon van de beste combinaties bedenken.”

Bye bye kloof

Thee is niet meer suf en lijkt steeds meer sociaal geaccepteerd, beaamt ze. Mannen onder elkaar bestellen in het café rustig een gemberthee als ze ‘een biertje’ gaan doen, thee wordt steeds vaker in pairing-diners gebruikt, ,,wanneer er acht gangen zijn, is twee keer thee erbij echt wel even lekker” en ‘de kloof’ tussen koffie- en theedrinkers wordt kleiner. ,,Nu drinken mensen liever twee hele goede koffies en gaan daarna over op thee.”

Ze merkt het ook aan de reacties op haar als ze vertelt dat ze in de thee zit. ,,Vroeger moest ik erna twee harde grappen in knallen om te compenseren, nu vinden mensen het interessant en willen ze van alles weten.”

Kiona Malinka theezetter, thee sommelier en theedame achter Crusio Thee. Ze drinkt trouwens ook gewoon koffie, ,,en ik houd ook van een wijntje, hoor." / Roel Ruijs

Earl grey ofzo?

Malinka, die de Hogere Hotelschool heeft gedaan, dronk altijd al wel thee, maar wist er verder niets over, iets wat ze daarom maar moeilijk te verkopen vond toen zij en haar vriend Coen zo’n tien jaar geleden een horecazaak overnamen en ze verder van alles -van de koffie tot de noten in de taartjes- het verhaal erachter wist. ,,Dit is Earl Grey, was het enige dat ik kon vertellen, maar ik wist niet wie de thee geplukt had en in welk seizoen... Ik kreeg er een onzeker gevoel door.” En daar houdt de perfectionistische Brabantse niet van, dus ging ze naar een theeboer in China en vroeg het hem op de man af: Zeg theeboer, hoe zit het eigenlijk precies met uw thee? En mag ik proeven? Lang verhaal kort, en zeven jaar en tig reizen naar alle thee-uithoeken van de wereld en samenwerkingen met theeboeren later en ze is hooked aan thee. ,,Die eerste keer daar bij dat theeboertje en de thee die ik daar proefde heeft mijn leven veranderd.”

Ze heeft het naar Europese normen vertaald, ,,je kunt moeilijk als horecaondernemer telkens met zo’n klein thee-eitje aan komen zetten”, zodat niet alleen de boer blij is, maar haar afnemers, variërend van hotels tot speciaalzaken, ook, ,,als de gasten er dan heel erg van genieten, ben ik een vrolijk mens.” Maar dat wordt ze sowieso wel van thee -,,per week proef ik zo’n 200 samples”- en overal waar ze komt, wordt ze steeds weer verrast. Van hortensiablad en kersenblad uit Japan tot het chrysantenbloemetje in Zuid-Korea, ,,smaakte heel onverwacht naar eucalyptus.” Betekent overigens niet dat je lukraak in de berm alle bladeren kunt snoeien om er thee van te maken, want lang niet alles is gezond, of lekker, zo weet ze inmiddels. ,,Ik had een heel mooi groot opgerold blad uit China meegenomen en dacht echt: dit wordt een hit!” Het werd shit... Ze vergelijkt het met een bruin café of zelfs een Dixi the (festival)day after... ,,Superranzig was het!”

Blue tea

Crusio Thee heeft net Natural Blue Tea gelanceerd, thee gemaakt van het kruid (infusie) van de blauwe bloesem van de vlindererwt. Nieuw in Nederland, maar bestaat al wel veel langer. Toen ze het tijdens haar reis naar Thailand de thee zag, dacht ze aanvankelijk: ieuw! ,,Ik drink geen blauwe dingen.” Totdat ze hoorde hoe populair het was en wat voor effecten het had en ging toch voor de bijl. ,,Ik moest kleur bekennen”, zegt ze met een knipoog, ,,het was echt heel lekker.”

Huub huub... Natural Blue Tea truc

Bloemig met kruidige tonen en een licht pepertje, omschrijft ze het, en verder visueel ook aantrekkelijk. ,,De kleur is zo bizar intens, je verwacht niet dat het een natuurlijk product is. Leuk detail: als je er een drupje citroensap aan toevoegt, verandert de kleur in roze of krijgt de thee een paarse gloed.” Je krijgt er trouwens geen blauwe tanden of tong van, stelt ze gerust, ,,,tenzij je hard op het bloemetje gaat zuigen, maar dat lijkt me logisch.” De thee heeft een kalmerende werking, ,,en in Thailand geloven ze dat het goed voor echt alles is, dus wie weet...” Ze twijfelde nog wel even over de naam van de thee die eigenlijk een kruid is. Heel even maar, ,,blauwkruid klinkt nogal seksloos, we wilden het wel een lekkere naam geven.” Natural Blue Tea dus. 35 bedrijven zijn er al mee gestart, Coffeelab in Den Bosch bijvoorbeeld, of Blossom in Den Haag en dat is nog maar het begin, voorspelt ze, ,,blauwe thee wordt een zomerhit.”

Je krijgt er geen blauwe mond van

De thee sommelier voorziet voor alle thee een mooie toekomst en droomt al even weg. ,,Hoe mooi zou het zijn als iemand aan je tafel komt en je precies kan adviseren welke thee lekker bij welk gerecht is?” Ze heeft net een broodje pastrami achter de kiezen, ,,daar zou een Chinese witte perfect bij passen, wit smaakt te gek bij dit weer.”

Theezak nog in trek

Ze zal altijd losse thee adviseren, maar beaamt dat de theezak nog altijd erg in trek is. Nog wel even een kleine tip voor de hengelaars onder ons, zij die de theezak op en neer en op en neer in het theeglas slash de theemok doen: niet meer doen. ,,Dan wordt de smaak te bitter, omdat de smaakafgifte te snel gaat.” Maar laat hem liever lekker hangen, want het is net als met de relatietwijfelaars onder ons: ,,thee heeft altijd tijd en ruimte nodig.”