Nederlandse studenten wereldkampioen robotica

Het Nederlandse studentenrobotica team, Team Rembrandts, uit Eindhoven is wereldkampioen robotica geworden. De Nederlandse studenten wisten 4000 teams van over de hele wereld achter zich te laten en behaalden als eerste team uit Europa de wereldtitel in Detroit.

Team Rembrandts wist zich tijdens de voorrondes voor de halve finale te plaatsten en behaalde daar meerdere awards. Om te winnen moest de robot plastic schijven en ballen verplaatsen om zoveel mogelijk punten te scoren. Uiteindelijk mocht het team samen 408 andere teams strijden voor een plek in de finale. Ook tijdens de finale haalde het team uit Eindhoven de meeste punten en werd het benoemd tot wereldkampioen 2019.

Het team uit Eindhoven bestaat uit studenten van Fontys Engineering en scholieren van het Zwijsen College en het Heerbeeck College. Met hun zelfgebouwde robot behaalden ze de wereldtitel tijdens de FIRST Robotics competition in Detroit. Maar hoe gaat dat in zijn werk, een robot bouwen? „Daar gaan heel veel lange dagen en nachten in zitten”, vertelt teamlid Wesley van der Linden aan Metro. „Aan het begin van dit jaar kregen we de horen wat het spel van deze kampioenschappen zou gaan worden. Vanuit daar zijn we om de tafel gegaan en hebben we een prototype bedacht.”

Zes weken

Alle deelnemende teams krijgen een boekwerk met spelregels. Vanaf dan hebben ze zes weken de tijd om een geschikte robot te bedenken en te bouwen. „Eerst zorgen we dat we de spelregels goed begrijpen om zo een duidelijke strategie te kunnen bedenken. Als we dat gedaan hebben, ontwerpen we een prototype waarvan wij denken dat het kan werken”, aldus Van der Linden. En dan is het tijd om te testen. Als alles naar behoren werkt komt er een definitief ontwerp en begint het team met bouwen. „We werken nauw samen met bedrijven die onze materialen leveren.”

Samenwerken

Die samenwerking is volgens Van der Linden van cruciaal belang. „Scholieren, studenten en bedrijven krijgen zo de kans om kennis uit te wisselen. Ons motto is dan ook ‘jeugd inspireert jeugd’. Het is vooral voor scholieren lastig om in contact te komen met bedrijven waar zij in de toekomst misschien wel stage willen lopen, ons team vormt voor hen een soort tussenschakel.” Naast het delen van kennis heeft Van der Linden nog een doel: jongeren enthousiasmeren voor techniek. „Ik wil graag laten zien dat het ontzettend leuk is met automatisering bezig te zijn. Het is echt heel tof als je iets kunt bouwen waardoor dingen automatisch gaan.”