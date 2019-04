Nederlanders geven het meeste geld uit in New York

Nederlanders staan misschien bekend als een gierig volkje, in het buitenland weten ze toch aardig wat geld uit te geven. De meivakantie staat voor de deur en een groot creditcardbedrijf deed onderzoek naar de creditcarduitgaven van Nederlanders in New York, Londen, Parijs, Barcelona en Dubai. Als we op vakantie zijn laten we het geld flink rollen. Benieuwd in welke stad we onze spaarcenten het liefste doneren?

Goedkopere merken in het buitenland

Onze economie zit in de lift en dat zie je terug in ons uitgavenpatroon. Het zal je misschien niet verbazen dat New York dé stad is waar we het meeste geld uitgeven. Zo’n 40,7 miljoen euro in de afgelopen vier jaar, dit blijkt uit onderzoek van International Card Services. Dat geld komt terecht bij Louis Vuitton, Tiffany & Co en Microsoft.

„Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat in Amerika veel gebruik gemaakt wordt van de creditcard, ook voor kleine aankopen zoals een BLT sandwich of een frappuccino bij Starbucks. Ook zijn bepaalde merken er nog altijd een stuk goedkoper dan in Nederland, denk aan Levi’s, Apple en Victoria’s Secret. Vooral tijdens de meivakantie en de herfstvakantie constateren we een piek in het aantal uitgaven in New York”, zegt Petra Vernooij, Directeur Customer & Business Solution.

Chanel Store in Parijs

De winkel en stad waar gemiddeld de hoogste bedragen over de toonbank gaan? Dat is de Chanel store in Parijs, met ruim 1600 euro per transactie. Niet zo gek als je je bedenkt dat een Chanel tas al gauw een paar duizend euro kost. Parijs en Londen zijn dé steden voor Nederlanders om luxe merken te shoppen.

Barcelona staat onderaan de top 5 van de totale bestedingen met een totaal van nog geen 6 miljoen euro. De Spaanse stad is vooral in trek als strand-en cultuur bestemming. Als mensen gaan winkelen dan is dat niet bij luxe merken als Chanel en Louis Vuitton maar bij FC Barcelona. De hoogste uitgaven worden gedaan aan merchandise, het bijwonen van wedstrijden en stadionbezoeken.

Opvallend is dat ruim 50 procent van de shop transacties van Nederlanders in Dubai plaatsvindt in duty free winkels. In de zomer nemen de uitgaven in Dubai af, dit heeft waarschijnlijk te maken met de extreme hitte.