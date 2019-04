Nederlanders Airbnb'en steeds vaker in eigen land

Denk je bij Airbnb alleen aan buitenlandse toeristen, die de huizen bevolken, dan heb je het mis. Airbnb wordt ook veel gebruikt door Nederlanders die in eigen land op zoek zijn naar een overnachtingsadres.

Volgens de internetmarkt voor slaapplaatsen maakten vorig jaar in totaal 400.000 Nederlanders gebruik van Airbnb om binnen Nederland te reizen. Daarmee hebben 'we' een behoorlijk aandeel in de Hollands Airbnb-markt. Dit aantal komt neer op meer dan een vijfde van het totale aantal Airbnb-gasten in Nederland.

Bijna verdubbeld

Sowieso is er sprake van een flinke stijging. In 2016 ging het nog om 230.000 Nederlanders, dat betekent dus bijna een verdubbeling in de twee jaar tijd. Daarnaast hebben het afgelopen jaar 2,3 miljoen Nederlanders van Airbnb gebruikgemaakt om in het buitenland te slapen. Dat deden twee jaar eerder nog 1,6 miljoen mensen. In beide gevallen is sprake van nieuwe records, aldus Airbnb.

Nederland telt momenteel circa 55.000 accommodaties op Airbnb. Bij de organisatie werden voorheen vooral adressen in grote steden aangeboden. Maar inmiddels bevindt 60 procent van de slaapplaatsen op Airbnb in Nederland zich buiten Amsterdam en worden er steeds woningen in kleinere plekken beschikbaar gesteld. Nieuwe populaire bestemmingen zijn onder meer Monnickendam, Simpelveld en Zeewolde.