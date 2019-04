Musical West Side Story binnenkort te zien in Tokio

I like to be in America! O.K. by me in America! Everything free in America For a small fee in America! De Nederlandse theaterproducent Robin de Levita brengt een nieuwe versie van West Side Story naar Tokio. De voorstelling wordt, net zoals in de musical Soldaat van Oranje, gespeeld op een 'draaiend theater'. De Levita introduceerde dit systeem toen ook.

De voorstelling is door Image Nation, het bedrijf van de theaterproducent en een Amerikaans team geproduceerd. Regisseur David Saint is geen onbekende. Hij werkt ook mee aan de nieuwe filmversie van de West Side Story, gemaakt door Steven Spielberg.

Romeo en Julia

Wil je het stuk in Tokio in het Engels zien? Dan kan dit de eerste drie maanden! Daarna speelt hij alleen nog maar in het Japans. West Side Story vertelt het verhaal van Tony (Romeo) en Maria (Julia), die allebei lid zijn van een bende en op elkaar verliefd worden. Als dat maar goed afloopt...