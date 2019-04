Meer oplossingen nodig dan snorfiets op rijbaan

In Amsterdam mag je sinds maandag niet meer met je snorfiets op het fietspad. Althans, als het fietspad los ligt van de rijbaan. Hoe zit het nou eigenlijk en is de nieuwe regel wel een goed idee?

„We zijn voor deze maatregel als het Amsterdam betreft”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VNN). „De stad is bijzonder vol op fietspaden, je kunt er je kont niet keren in de spits. Een snorfiets is vrij breed en de rest van het verkeer stroomt ook niet echt door.” Toch is niet iedereen het daar mee eens. „Wij noemen dit een experiment met mensenlevens”, zegt Tom Huyskens van belangenvereniging BOVAG. „Dat je een helm op moet, betekent niet dat je niet kunt worden aangereden door een vrachtwagen.”

Geen doorstroom

Eén van de argumenten voor is dat het verkeer in de hoofdstad toch niet doorstroomt. Stomphorst: „Op doorgaande wegen haal je misschien een keer 50, maar op de tussengelegen weggetjes is het goed zoeken als je die snelheid wil halen. Daar past de snorfiets goed tussen.” Overdag is dat inderdaad het geval, bevestigt ook Huyskens. „Maar ‘s nachts kun je gewoon met vijftig de Overtoom over en dat is hartstikke legaal. Overdag is de gemiddelde snelheid langzaam, maar het gaat juist om de momenten dat je wel hard kunt rijden.”

Onduidelijkheid

Die Overtoom is overigens een goed voorbeeld van hoe de regel werkt. „Er is veel onduidelijkheid, het lijkt nu alsof een helm binnen de hele ring verplicht is. Dat is niet zo, de maatregel geldt alleen op vrijliggende fietspaden. Dat is lang niet overal zo. Alleen waar het staat aangegeven moet je een helm op. In een woonwijk zonder apart fietspad is alles dus nog gewoon bij het oude.” Rij je op de Overtoom, dan moet je dus met helm op over de rijbaan. Sla je links of rechtsaf één van de woonwijken in, dan is dat dus niet meer verplicht. „Weggebruikers zijn gebaat bij duidelijkheid en consistente, werkbare regels. Die zijn er nu niet.”

Nieuwe situatie

Niet alleen voor snorfietsers verandert er aardig wat, ook voor auto’s, bussen en vrachtwagens is de verkeerssituatie nieuw. „Die moeten nu ook meer rekening houden met snorfietsen. Hopelijk gaat deze aanpak net zo goed werken als bij de brommer. Daar gebeuren nu veel minder ongelukken mee.” In 1995 moest de brommer in Amsterdam ook naar de rijbaan en werd een helm verplicht. De snelheid voor brommers werd echter ook verhoogd naar 45 kilometer per uur, voor snorfietsen geldt dat niet.

Meer 30 kilometer-zones

Wat beide partijen betreft mag er gekeken worden naar de snelheid in binnensteden. Stomphorst: „De RAI Vereniging roept op om het terug te brengen naar 30 kilometer per uur en autoluwe binnensteden kunnen ook geen kwaad. Nederland is een dichtbevolkt gebied, we moeten alles zo veilig mogelijk laten gebeuren. Daarom moet je keuzes maken en die keuzes doen soms pijn bij weggebruikers. In dit geval zijn dat snorfietsers.” Huyskens: „De snorfietsers op de rijbaan is alleen een goed idee op plekken waar de maximaal toegestane snelheid 30 kilometer per uur is, het verschil tussen de snelheid van de snorfietser en de auto is dan veel kleiner. Mits die snelheid ook strikt wordt gehandhaafd. Dan hoef je de helmplicht ook niet voor elkaar te boksen. Dit plan ligt er al jaren, in Den Haag moest men alleen nog leuren voor de helmplicht.”

Combinatie van oplossingen

Wat Huyskens betreft zijn er meer oplossingen en moet het vooral een combinatie van oplossingen zijn. „Wij zien ook de drukte op fietspaden, maar dat heeft een infrastructurele oorzaak, de ruimte is gewoon beperkt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt. Andere steden kiezen bijvoorbeeld voor fietswegen, waar de auto te gast is. De tweewieler in welke verschijningsvorm dan ook heeft het hoogste woord. Voor auto’s worden deze plekken onaantrekkelijk.” Stomphorst ziet ook de voordelen van ‘shared space’, zoals achter het centraal station in Amsterdam te vinden is. „Omdat iedereen weet hoe het in elkaar zit, gebeurt er amper wat. Iedereen let gewoon goed op. Dat werkt ineens.”

Geen snorfiets op de rijbaan

Zelf zijn jullie niet bepaald voor de snorfietser op de rijbaan. Op het moment van schrijven is bijna 25 procent voor de nieuwe maatregel, de rest is hartstikke tegen. „De meeste snorscooters zijn flink opgevoerd, rijden daardoor veel te hard en horen dus absoluut niet op een fietspad, levensgevaarlijk. Maar de mensen die een snorscooter rijden die gewoon netjes 25 rijdt, horen wel op het fietspad, want op de rijweg is het voor hen weer veel te gevaarlijk”, reageert Suus. Isabelle vindt dat ook: „Er zijn al veel frustraties van brommers die 45 rijden waar een auto niet kan inhalen. Laat staan als dit een brommer van 25 wordt. Dit zal gevaarlijke situaties opleveren waar te dicht ingehaald gaat worden.”

Wel voor helmen

Ook zijn er mensen die bewust voor een brommer hebben gekozen, zoals Monique. „Ik heb gekozen voor een snorbrommer juist omdat ik dan niet op de rijbaan hoef te rijden. Voorheen had ik een gewone bromfiets en daar voelde ik me niet meer veilig op, omdat ik op de rijbaan moest gaan rijden. Met een helm heb ik minder problemen.” Jos is vooral voor de helm: „In de rest van Europa is het al jaren verplicht om een helm op te hebben op een 25 km scooter.” Net als Alie: „Helm prima, maar op de rijbaan is belachelijk. Ik vind het met de gewone scooter al helemaal niets, laat staan met een snorretje.” Iets wat Erna vooral opvalt is ons weggebruik in het algemeen: „Waar het aan ontbreekt is dat iedereen beetje rekening houd met elkaar!”