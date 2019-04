Meer dan 200 doden door explosies op Sri Lanka

Update 18.00 uur

Bij de aanslagen in Sri Lanka zijn 207 doden en honderden gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn 27 buitenlandse toeristen, waaronder één Nederlandse vrouw van 54 jaar.

Oorspronkelijk bericht

Het openbaar leven op Sri Lanka gaat 'op slot' na de aanslagen van zondag. De universiteit gaan, tot nader order, dicht en alle nachtposttreinen blijven stilstaan. De autoriteiten kondigden eerder al een avondklok en twee verplichte vrije dagen aan.

Door zes bomexplosies in kerken en hotels in Sri Lanka zijn meer dan 160 mensen om het leven gekomen en ruim 400 mensen gewond geraakt.

De ontploffingen vonden plaats op paaszondag in de kerken in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa. In drie hotels in het centrum van de hoofdstad Colombo vonden eveneens explosies plaats. Het gaat om Shangri-La hotel, Kingsbury hotel en Cinnamon Grand, hotels waar veel buitenlandse toeristen komen.

Bloed doneren

De gewonden zijn gebracht naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren. Alle openbare scholen gaan twee dagen dicht.

Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.

Nederlandse slachtoffers

Onder de slachtoffers in Sri Lanka bevinden zich Nederlanders. Om hoeveel Nederlanders het gaat, dat is nog niet bekend. Tussen de 35 buitenlandse slachtoffers bevinden zich ook Amerikanen en Britten. Zo zei een zegsman in een van de ziekenhuizen in Colombo. Dat meldt persbureau AFP.

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld. Zo'n 244 mensen hebben zich geregistreerd, waarvan 29 matches waren. Die mensen hebben elkaar kunnen laten weten dat alles goed gaat. De site gaat open bij grote rampen en calamiteiten, om de communicatie in vaak chaotische toestanden makkelijker te maken.