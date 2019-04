Man bespaart duizenden euro's met Eco Home op wielen

Wellicht een oplossing voor jouw eeuwige zoektocht naar een mooi huisje voor niet al te veel geld? Een man uit Northumberland bespaart ruim duizend euro aan rekeningen per maand door te leven in zijn houten 'Eco Home' op wielen. Sterker nog: het leven in de superdeluxe camper kost hem zo'n 3.50 pond per week.

De 36-jarige Chris Marsh leefde vroeger in een huis dat hij huurde voor 650 pond per maand. Voeg daar een elektriciteitsrekening van 100 pond, belastingen van 160 pond en nog een shitload aan andere rekeningen aan toe en je komt op een behoorlijk hoog bedrag uit, nog voordat je ook maar een cent hebt uitgegeven aan bijvoorbeeld je boodschappen.

Alles erop en eraan

Hij was het zat en bedacht iets anders: Marsh leeft nu in een houten huisje met twee slaapkamers op wielen. Het huis heeft een 'grote' slaapkamer en een kleiner exemplaar, een huiskamer, douche en een keuken: alles wat je nodig hebt om te leven dus. Hij is van alle gemakken voorzien: een tweepersoonsbed? Hij heeft het. Net als een wasmachine trouwens. Foto's van zijn huis zijn te zien in onder andere dit artikel van LADBible.

Aan elektriciteit betaalt hij zo'n 15 pond per maand en aan water helemaal niets: dat wordt gefaciliteerd door een rain collection system.

Vrijheid

Daarbij heeft Marsh een enorme vrijheid gekregen: overal waar zijn kleine huisje van zo'n 16 vierkante meter past, kan hij leven. Toch kiest hij ervoor om te verblijven op het stuk grond dat hij onlangs voor 110.000 pond heeft gekocht. Hij kocht het land eigenlijk met de bedoeling daar een huis te bouwen, maar de voormalige bouwfabrikant besloot in plaats daarvan iets anders te proberen en fabriceerde in 11 weken zijn kleine Eco Home-droomhuisje.

„Mijn oude huis was hartstikke leuk, maar het was economisch totaal niet prettig. Het had enkele glazen en een werd verwarmd via een oliekachel die ik bijna nooit aan deed omdat hij zo enorm duur was in verbruik. Het was er daarom constant koud en ik werd er moe van dat ik zoveel geld moest betalen iedere maand. Het was een moeilijk huis ook in onderhoud."

„Toen zag ik die tiny houses op Amerikaanse websites", vervolgt hij, „En ik dacht dat het een mooie kans zou zijn om er zelf eentje te maken. Ik woon nu fulltime in mijn nieuwe huis sinds eind maart en ik ben er helemaal weg van. Ik zal absoluut geen haast maken om terug te verhuizen naar een 'normaal' huis."

Zijn doel nu? Vergelijkbare huisjes bouwen om door te verkopen. Een Eco Home van Marsh kost zo'n 50.000 pond en hij zou er 30 per jaar kunnen verkopen.