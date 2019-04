Maanden voorpret bij uitstippelen Koningsdagroute

Morgen maakt de Koning met zijn gezin een twee uur durende wandeling door Amersfoort, ter ere van zijn 52e verjaardag. De route en activiteiten onderweg zijn zorgvuldig uitgekozen door de gemeente. Geen gemakkelijke taak, vertelt Manolito Buth van de Gemeente Amersfoort. „Je wil een veelzijdig beeld van de stad en haar inwoners laten zien.”

„Bij het uitstippelen van de route weet je dat je twee uur krijgt.” Van elf tot één wandelt de Koninklijke familie door de stad in het midden van het land. Het is geen wandeling van twee uur. „Als je de route zoals we ‘m nu hebben uitgestippeld zou lopen, ben je maar een kwartiertje onderweg. We stoppen constant omdat overal langs de route wel iets gebeurt. Die twee uur hebben we dus echt wel nodig.”

Rekening houden met veel dingen

Tijdens het bedenken van de route moet er met verschillende dingen rekening worden gehouden. Natuurlijk met de plaatsen die de stad aan de familie en de rest van Nederland wil laten zien. „Al laat je altijd meer niet zien dan wel.” Ook moeten er op de route een hoop mensen kunnen staan, Amersfoort verwacht dit jaar tussen de 40.000 en 80.000 bezoekers. „En alles moet voldoen aan veiligheidseisen.”

Zelf loopt de gemeente de route ook een aantal keer zodat alles precies klopt. „We hebben ‘m tijdens het uitstippelen talloze keren gelopen met organiserende partijen. Maar ook met de pers, mensen die er werken en de rijksvoorlichtingsdienst. Zo kent iedereen de route en weet iedereen waar we langs gaan komen. De projectleider kan de route inmiddels met zijn ogen dicht bewandelen.”

Veelzijdige stad

Willem-Alexander, Máxima en de drie dochters beginnen de wandeling zaterdag op de Stadsring, ter hoogte van de Kleine Haag, waar ze welkom worden geheten door de Burgemeester. De Amersfoortse muzikant Wudstik brengt samen met een aantal basisscholen zijn nummer Mooi ten gehore.

Daarna trekt het gezelschap via de historische binnenstad, Onze Lieve Vrouwe Toren, het Stadhuis en de Koppelpoort naar het nieuwe gedeelte: het Eemplein. „In Amersfoort hebben we heel duidelijk een oude en een nieuwe stad. We wilden dat optimaal laten zien aan de familie en de rest van Nederland. Het is een prachtige stad en we hopen dat iedereen het daar na zaterdag mee eens is.”

Weer of geen weer

Van plan om aan de Koningsdagroute te gaan staan? Trek dan een warme trui en je poncho maar aan. Waarschijnlijk zal het voornamelijk gaan regenen. Het wordt maximaal 12 tot 14 graden. Tussen de buien door kan de zon zich wel af en toe laten zien.