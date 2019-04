Lichamen gevonden in vriezer deftige Londense wijk

In een woning in een deftige wijk in het Oosten van Londen zijn twee lichamen in een vriezer gevonden. Het gaat om twee vrouwen, dat meldt de BBC. Een man van 50 en een man van 34 zijn aangehouden, beiden zitten nog vast.

Wie de vrouwen zijn en wat er precies is gebeurd, daar doet de Engelse politie onderzoek naar. Agenten deden de lugubere vondst nadat ze vrijdag een melding hadden gekregen van bewoners van een flat aan de Vandome Road. Iemand zou zich zorgen maken over de bewoner van de flat.

Klopjacht

Maandagavond kwamen de gruwelijke details van wat ze daar aantroffen pas naar buiten, toen de Londense politie een klopjacht hield op de vermoedelijke dader. Hij zou een geregistreerd zedendelinquent zijn.

Tot nu toe gaat de politie er vanuit dat er geen band was tussen de twee vrouwen. Eén van de verdachten die nu vast zit, zou een vriend hebben gebeld nadat de politie zijn huis uitkamde. In dat gesprek zei hij: „Er is iets dat je moet weten, ik heb een paar vrouwen vermoord."

Angstig en vies

Een van de buren zag de man afgelopen donderdag en hij zou er heel angstig en vies uitgezien hebben. Toen de politie vrijdag voor de deur stond, was de man plots verdwenen.

Later zagen buurtbewoners de politie een grote vriezer uit het huis halen. De hechte buurt is stomverbaasd en geschokt door wat er is gebeurd.