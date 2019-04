Klokkenluider UU gepikeerd: Ze staan op tegen mij

Floris Boudens ontdekte onlangs dat de declaraties van Anton Pijpers, voorzitter van de Universiteit Utrecht, buitensporig hoog zijn. Maar voor zijn actie als klokkenluider wordt het vooralsnog alles behalve geroemd. Sterker nog, Boudens is degene die vies wordt aangekeken.

„Ze staan niet als collectief op tegen Pijpers, maar tegen mij”, zegt de 22-jarige student in gesprek met Trouw. „Ze weigeren om deze misstand rigoureus van de hand te wijzen en verwijten mij dat ik naar de pers en politiek ben gestapt. De discussie verplaatst zich naar wat ik beter had moeten doen, terwijl het over het gedrag van Pijpers zou moeten gaan.”

Veranderingen

Dit gaat tegen de principes van Boudens in. Hij werkt nu aan een boze brief, waarin hij veranderingen eist. Zo mogen bestuurders nog maximaal 40.000 per jaar declareren en moeten de declaraties transparant zijn.

„Nu zijn er allerlei bestemmingen op de bonnetjes weggelakt en kunnen we niet zien of het echt om dienstreizen gaat. Dat moeten we kunnen controleren", meent Boudens. „Het is belachelijk dat de regels ongelimiteerd reizen mogelijk maken en dat we geen specificatie van de kosten onder ogen krijgen.”

Voorzitter Pijpers heeft in een gesprek met Boudens aangegeven dat hij zich genaaid voelt en dat er niks mis is met zijn declaraties. Zo zou een auto met chauffeur nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van zijn werk.

Excuses

De voorzitter van de medezeggensschapsraad Fred Toppen vindt dat Boudens zijn excuses aan moet bieden. „Het was mooi geweest als Floris eerst zelf had gesproken met Pijpers in plaats van dit direct naar buiten te brengen. Ik vind dat hij de integriteit van de raad in diskrediet heeft gebracht. Daar is de raad behoorlijk geïrriteerd over", aldus Toppen.

Ook de plannen wat betreft het declaratieplafond vinden weinig weerklank bij hem. „In de praktijk is zo’n plafond niet reëel. En ik kan begrijpen dat er dingen zijn weggelakt. Het gaat ook om privacy. Ik vind niet dat alles moet worden getoond.”