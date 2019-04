Kinderen van eigenaar Jack&Jones gedood in Sri Lanka

De aanslagen in Sri Lanka hebben ook het leven gekost aan drie kinderen van de rijkste man van Denemarken, Anders Holch Povlsen (46). Deense media berichten dat het gezin op vakantie was in Sri Lanka.

Het is niet bekend hoe oud de omgekomen kinderen van Povlsen zijn. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde de dood van de kinderen van de zakenman, maar wilde verder niet in detail treden.

Modeketen Bestseller

Povlsen is de grootste aandeelhouder van webwinkel Asos en eigenaar van de modeketen Bestseller. Onder Bestseller zitten merken zoals Vero Moda en Jack & Jones.

Povlsens modeketen Bestseller telt zo’n 2.780 winkels in 70 landen en heeft 17.000 werknemers in dienst. Daarmee is de modeketen is een van de meest succesvolle ketens in de kledingbranche. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzet van 3 miljard euro.