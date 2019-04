Kijk jezelf naar hogere sferen met chefs Noah & Tony

Internationale chefs Noah Tucker en Tony Joseph koken met herbs of the goods in High Cuisine, met natuurlijke hallucinerende middelen dus. Chef Freek van Noortwijk was een van de eerste gelukkige proevers.

Unieke draai

Hoor je ze praten, zie je ze koken of boodschappen doen, zowel op de markt als in het ‘warenhuis’ met natural goodies, en dat alles vol overgave en met een liefdevolle blik in de ogen, of ze nu een zalm fileren of een paar blaadjes Morning Glory (natuurlijke lsd) uitzoeken, dan ontkom je niet aan de gedachte: ik wil met hun hangen! Liefst in het echt, maar op de bank met hun nieuwe vierdelige serie High Cuisine, vanaf vrijdag op Videoland te zien, is een goed alternatief.

Ze gaan hierin op bezoek bij collega-chefs door heel het land en door middel van microdosing geven ze een unieke draai aan hun diners die, getuige de eerste beelden, niet alleen vinger- en bordaflikkend culinair, maar ook altijd heel erg gezellig zijn... De gemeenschappelijke deler tussen eten en drugs -al zeggen zij heel bewust geestverruimende of hallucinerende middelen of herbs- is dan ook de verbinding. ,,Zet een groep vreemden bij elkaar met of eten of herbs en het worden vanzelf vrienden, moet je nagaan als je en en doet!”

Mooi duo

Noah Tucker en Tony Joseph, een mooi duo, bruisend van de ideeën, vol zin in hun ogen. De een uit New York, de ander uit Londen en beiden wonen nu bijna anderhalf decennium in Amsterdam. Ze zijn chef-koks met jarenlange ervaring in sterrenetablissementen, elkaars compagnon en oprichters van Fraiche Hospitality Group, waaronder hun restaurant Yerba valt, waar ze op ‘de voormiddag’ van de lancering praten over hun serie. Noah heeft vanmorgen een jointje gerookt, Tony heeft het bij English Breakfast Tea gehouden, maar roemt het kalmerende effect op zijn goede vriend -want vrienden zijn het ook-, ,,His head is always full of bees.” Onrustig en buzzend vol creativiteit tegelijkertijd.

Noah likes to get high,Tony niet, maar ze zijn allebei even nieuwsgierig naar hoe je met deze middelen kunt koken en wat voor effect het op de eter heeft. Maar let wel, en nu kijken ze streng: louter natural drugs. Dus nee, die ‘xtcarpaccio op een bedje van coke’ kun je vergeten, evenals GHB-brulee met een gekarameliseerde speedtopping.

Smartwarenhuis

Wat natural drugsslash herbsof the goods precies zijn, dat zie je al meteen in de eerste aflevering, waar ze op zoek gaan naar de beste ingrediënten: ‘the end of the rainbow ingrediënts.’ In een gigantische supermarkt slash smartshop vol magic truffles, kanna, cannabis, chaliponga, et cetera et cetera. Ruimtes vol schappen vol dozen en dozen vol boxen, alles keurig onderverdeeld in soort, maat, prijs of werelddeel, want een blik op alle waren en de wereld zit vol natuurlijke hallucinatieschatten. Als ware een kind in een snoepjeswinkel loopt Noah samen met Tony rond met grote ogen (,,wow, have you seen thís?”) en op aanraden van de eigenaar wordt hier en daar wat verkruimeld en overal even aan geroken. Met een tevreden grijns op het gezicht en de armen vol tassen, gaan ze hun keuken in. Tijd om te experimenteren, ready to cook.

Bye bye taboe

Waarom ze het doen? Natuurlijk uit een bepaalde curiositeit inherent aan een chef, ,,ook al heb je nooit iets gebruikt en heb je er niets mee, je bent wel nieuwsgierig naar wat je ermee kunt, en wat voor effect het heeft.” Zagen ze ook terug tijdens de opnames van High Cuisine, ,,het triggerde iets bij iedereen die we spraken, of het nou in Zeeland of Limburg was, chefs spreken allemaal dezelfde taal.”

Maar ook om het taboe te doorbreken. ,,De middelen die wij gebruiken, is niet die shit die stiekem op de wc wordt gebruikt, maar juist legale en amazing zaden, paddestoelen en herbs”, licht Tony toe, die het overigens zelf nooit heeft geprobeerd. ,,Voor een chef geweldig om daarmee te experimenteren.”

En als je het goed gebruikt, hoeft het niet slecht voor je te zijn, stellen ze. Sterker nog: ,,Juiste doseringen kunnen ertoe bijdragen dat stress minder wordt, of depressiviteit.” Maar dat betekent niet dat je er als thuiskok zelf maar op los moet gaan klooien ‘and go banana’, waarschuwen ze. Kun je beter hun kookboek kopen, promoten ze met een knipoog tussen neus en lippen door, ,,daarin vind je alle recepten uit High Cuisine.” Makreel, zalm, avocado, gefermenteerde pruim, komkommer en NYC Diesel (wietzaad) bijvoorbeeld, of een dessert met vijgen, mascarpone en magic truffel.

Zin?

Of het ook wel eens misgaat? Natuurlijk, roepen ze bijna uit. ,,Iemand kan heel erg over zijn nek gaan als het niet goed valt. Als iemand zich er eigenlijk tegen verzet, of extreem angstig is.” Dan reageert niet alleen je geest, maar ook je lichaam extra sterk op het eten met geestverruimende middelen. Niet zo vreemd dus dat ze de gasten in hun serie van te voren hebben gecast, ,,Ze moeten het ook echt leuk vinden en er open voor staan... Heb jij anders geen zin om een keer mee te eten?”

Het chef-duo staat in de keuken of naast de tafel als de gasten tijdens de gran finale van de aflevering hun high cuisine naar binnen lepelen. In een preview is te zien hoe de lichte zenuwen veranderen in ongeremde lachbuien en oneindige zinnen overgaan in onafgemaakte verhalen. Bovenal heerst een opperbeste stemming. ,,Het was zo ongelooflijk much fun”, blikken de chefs terug. ,,Het waren echte happy meals.”

Fijne proever Freek

,,Knétter van de kaart.” Chef Freek van Noortwijk van onder meer restaurant Stella Maris denkt met een dikke lach terug aan het bijzondere etentje. Hij vond het best wel spannend, zeker nadat Noah, zijn oude buurman en goede vriend, hem ooit een lepel Madame Jeanette pasta gaf. ‘Als hij me maar niet weer verneukt!’ dacht hij dus. Maar nee, allesbehalve. Een enerverend avondje, vat hij het samen, met voornamelijk heel lekker eten. Behalve de hasjkaas, of de ricotta van hennep om precies te zijn. Hij rilt nog na. ,,Dat ding zat me maar aan te staren, ik wist echt niet hoe ik die exercitie moest gaan voltooien!” De porties waren niet volledig, dus het is niet zo dat je vol aan de hallucinatie raakte, ,,maar je bedenkt je wel telkens dat je nét iets vager dan daarvoor bent.” Erg vermakelijk was het, al vond hij de plant midden op tafel maar storend. ,,Ik was de hele tijd bijna dwangmatig met dat ding bezig."