Kabinet in actie tegen designerdrugs

Designerdrugs moeten verboden worden. Zo pleit staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij is met minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bezig aan een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken. Designerdrugs zijn drugs die in een laboratorium in elkaar worden geknutseld.

Snelle markt

Blokhuis wil dat het mogelijk wordt niet alleen bepaalde drugs te verbieden, maar ook hele groepen van stoffen die als grondstof daarvoor worden gebruikt. Daarmee kan in één keer een hele groep designerdrugs worden verboden, ongeacht de samenstelling.

„Daardoor hoeven we niet meer achter de feiten aan te hollen", zegt Blokhuis in De Telegraaf. „De markt was ons steeds te snel af. Zodra we er eentje op de lijst van verboden stoffen hadden gezet, werd de samenstelling ietsjes veranderd en was het niet langer illegaal."

Drugsgebruik neemt in Nederland nog steeds toe. Zo gebruikte 2,7 procent van de volwassenen in 2017 xtc, tegenover 1,9 procent in 2015. Blokhuis noemt dat onwenselijk en riskant en gaat vol inzetten op preventie. Hij wil daarbij speciale aandacht gaan schenken aan drugsgebruik op de werkvloer.

Brak op dinsdag

In De Telegraaf wijst hij op het verschijnsel 'dinsdagdip': „Werknemers die in het weekend xtc hebben gebruikt, hebben daar last van. Op maandag gaat het vaak nog wel, maar op dinsdag krijgen ze de terugslag en zijn ze brak. [...] Werkgevers hebben daaronder te lijden."

Blokhuis wil ook de voorlichting aan jongeren over verdovende middelen vernieuwen en uitbreiden. Het Trimbos-instituut gaat daarom bekijken wat de beste manier is om jongeren van drugsgebruik af te houden.