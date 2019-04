Jonge verdachten aangehouden na dood journaliste

Volgens Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, moet de vrijheid van onderwijs zoals hij nu geldt in Nederland worden beperkt. Dijkhoff schrijft in een discussiestuk over de koers van zijn partij dat hij vindt dat er geen salafistische scholen mogen worden opgericht met een beroep op de vrijheid van onderwijs.

Daarmee gaat de VVD-voorman lijnrecht in tegen het beleid van coalitiepartners CDA en ChristenUnie, die vóór de vrijheid van onderwijs zijn. De vrijheid van onderwijs is sinds 1917 opgenomen in de grondwet als artikel 23 en zorgt ervoor dat niet alleen openbare scholen, maar ook scholen met een religieuze grondslag gefinancierd worden door de overheid.

Toch vindt Dijkhoff dat we het taboe moeten doorbreken en artikel 23 van de grondwet ter discussie moeten stellen: „ Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van parallelle samenlevingen, moeten we dat stoppen", schrijft hij.