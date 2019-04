Japan begint woensdag weer in het jaar 1

De resetknop wordt in de nacht van dinsdag op woensdag ingedrukt. Tenminste in Japan. Daar beginnen ze straks gewoon weer in het jaar 1. Het land volgt bij haar kalender namelijk de keizer, en die treedt af.

Jaar 31

Op dit moment leeft men in Japan in het jaar 31 van de zogenaamde Heisei-periode. Die naam is verbonden aan het tijdperk van keizer Akihito, die in 1989 op de troon kwam te zitten. Woensdag gaat die periode over in het Reiwa onder de keizer Naruhito, die de zoon is van Akihito.

De wisseling van de wacht is uniek te noemen, want de voorbije tweehonderd jaar gebeurde dit eigenlijk alleen als een keizer overleed. Akihito is de eerste in meer dan 200 jaar die aftreedt.

Gezondheidsproblemen

De Japanse wet schrijft eigenlijk voor dat keizers blijven regeren tot hun dood, maar Akihito kondigde in 2016 al aan dat hij dat niet wilde. Gezondheidsproblemen maakten het voor hem zwaar om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Daarop werd een speciale wet opgesteld, die zijn aftreden mogelijk maakte.

De overdracht van keizerlijke taken zal heel ceremonieel verlopen en ook zal Naruhito een toespraak houden. Dit gebeurt echter in besloten kringen. In oktober komt er een openbare ceremonie met optocht door Tokio, waarbij andere staatshoofden ook uitgenodigd zullen worden.