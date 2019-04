IS komt met video van aanslagplegers Sri Lanka

Eerder op dinsdag eiste terreurbeweging IS al de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen in Sri Lanka. Nu hebben zij ook een video vrijgegeven waarin de acht aanslagplegers te zien zouden zijn. De video is daarom volgens IS het bewijs dat zij daadwerkelijk achter de aanslag zitten.

Hulp vanuit het buitenland

Acht aanslagplegers zijn te zien op de beelden, waarvan zeven gemaskerd zijn. De ongemaskerde man zou sprekend lijken op Zahran Hashim, de oprichter van de National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Een radicaal-islamitische groepering, die volgens de Sri Lankaanse autoriteiten achter de aanslagen van Paaszondag zit.

Het vermoeden bestond dat de groep hulp vanuit het buitenland heeft gehad. IS liet eerder op dinsdag weten dat zij degenen waren die hulp hebben geboden. De terreurbeweging eiste de verantwoordelijk op via haar eigen persbureau Amaq. „Degenen die de aanslagen op onderdanen van de Coalitie en Christenen in Sri Lanka uitvoerden, waren IS-strijders.”

Band met IS benadrukken

Bewijs voor deze verklaring volgde later op dinsdag in de vorm van de videobeelden. Daarin is te zien hoe de vermeende aanslagplegers trouw zweren aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Kenners zeggen dat dergelijke video’s bedoeld zijn om de band tussen IS en aanslagplegers te benadrukken.

Nieuwssite ColomboPage vermeldt dat bronnen in de Sri Lankaanse moslimgemeenschap beweren dat de National Thowheeth Jama’ath, IS publiekelijk heeft gesteund. Daar komt bij dat oprichter Zahran Hashim een van de zelfmoordterroristen was die de de aanslag zondag uitvoerden.