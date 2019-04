Is astrologie een nieuwe vorm van zelfontwikkeling?

Sinds jaar en dag is Metro’s horoscoop de best gelezen rubriek van de krant. Waar astrologie vroeger nog wel eens werd weggezet als ‘iets vaags’ lijkt het de laatste jaren steeds populairder te worden. Het wordt vooral ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. We willen blijkbaar steeds meer over onszelf te weten komen en zoeken daarbij de antwoorden die in de sterren staan geschreven. „Er is steeds meer behoefte aan astrologie omdat mensen bewust van zichzelf worden," zegt Metro’s astrologe Mieke van Kooten.

Spirituele mens wil meer over zichzelf leren

Al zeventien jaar is astrologe Van Kooten verantwoordelijk voor de horoscopen in Metro. Ze legt uit dat je aan de hand van je geboortedatum, tijdstip en plaats kunt zien wat er gaat gebeuren. „We zijn allemaal heel benieuwd naar wat er staat te gebeuren, maar zoeken de verklaring van de gebeurtenissen nooit in de astrologie”, vertelt ze. En dat is volgens Mieke onterecht, want zij stelt dat het toeval niet bestaat en dat heel veel dingen daadwerkelijk in de sterren staan. „Je kunt er medische gegevens uithalen en veel over jezelf te weten komen, over je sterke en minder sterk kanten.” Volgens Van Kooten is astrologie een mooie manier van persoonlijke ontwikkeling reflectie. „Mensen willen steeds meer over zichzelf leren”.

Foto: Pexels

Astrologisch businesscoach Deborah Cabau coacht en adviseert ondernemende vrouwen op basis van hun astrologische profiel en is auteur en uitgever van haar eigen horoscoopboeken. „Wat veel mensen niet weten is dat de hedendaagse psychologie haar wortels heeft in de astrologie. Al duizenden jaren bestuderen mensen het gedrag van mens en dier aan de hand van de planeetcycli. In de middeleeuwen was astrologie mateloos populair totdat de kerk het verbood, tegenwoordig is het weer helemaal hip. Antwoord vinden op belangrijke levensvragen is sowieso van alle tijden. Astrologie is een symbooltaal en een horoscoop is een perfect diagnostisch instrument om karaktereigenschappen, gedragstendensen en ontwikkelingsprocessen te duiden”, zegt de businesscoach.

„Je merkt dat mensen steeds meer open staan voor een holistische benadering om zichzelf te leren begrijpen." Deborah’s missie is om astrologie toegankelijk te maken voor vrouwen want zij gelooft dat wanneer je meer inzicht in je potentieel hebt je veel beter in staat zal zijn om goede keuzes te maken die bij je passen. En dat bespaart veel tijd, energie en geld uit. Volgens Deborah kan een consult aan een goede astroloog de rest van je leven positief beïnvloeden.

Toekomst voorspellen is maar een fractie wat je met astrologie kan

Cabau maakt duidelijk dat ze niet exact de toekomst kan voorspellen maar wél energietendensen kan interpreteren: „Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met Westerse ontwikkelingsastrologie. Dus waar ben je goed in? Wat gaat jou moeiteloos af? Waar zit nog groei? Wat heb je hier op aarde te doen? Jouw unieke gebruiksaanwijzing kreeg je al bij je geboorte mee en ik vertaal die eeuwenoude wijsheid op originele wijze en geef je handvatten zodat je beter met je sterke en minder sterke eigenschappen om kunt gaan.”

Astrologie geholpen bij oprichten bedrijf

Voor de 42-jarige Martha heeft een astrologisch consult uiteindelijk de doorslag gegeven om haar eigen bedrijf te starten. Martha noemt zichzelf een echte nuchtere Noordeling en had als klein meisje al het gevoel dat er meer was tussen hemel en aarde. Vijf jaar geleden had ze een onprettige situatie op haar werk. Ze heeft ontslag genomen en bezocht Deborah Cabau voor astrologisch business advies. „Deborah kon tot in detail vertellen wat er de afgelopen jaren op mijn pad was gekomen en alles wat ze vertelde over wat er nog komen ging, kwam ook uit! Dat was voor mij de bevestiging van zie je nou wel, het klopt allemaal wel!” zegt Martha.

Ze is uiteindelijk haar eigen bedrijf begonnen en heeft veel meer zekerheid gekregen in het werk wat ze doet. „Ik ben door het consult meer in mezelf gaan geloven en sta beter in mijn kracht. Astrologie is voor mij een gegeven, het werkt! Ik ben enorm gelukkig met mijn werk, ik maak sneller verbinding met anderen en ook in mijn privéleven ben ik veel gelukkiger.” De toename aan populariteit voor astrologie begrijpt ze goed want ze is zelf transformatiecoach. „Mensen zijn zich steeds meer bewuster van zichzelf en hun omgeving. We houden ons graag bezig met onderwerpen als duurzaamheid maar óók met persoonlijke ontwikkeling. We willen ons potentieel benutten en zinvol bijdragen aan de maatschappij.”

Foto: Pexels

Horoscoop checken van nieuwe vlam

Ook de 28-jarige Ciara haalt veel wijsheid uit horoscopen. Ze kocht ooit puur uit nieuwsgierigheid een boek over horoscopen. „Alles wat daarin stond over mijn horoscoop raakte mij. Om in termen van mijn sterrenbeeld Boogschutter te blijven: de pijl schoot rechtstreeks in de roos.” Sindsdien is Ciara zich er steeds meer in gaan verdiepen. „Een horoscoop geeft mij meer bevestiging van mijn persoonlijkheid en gedrag.” Inmiddels heeft ze veel kennis over sterrenbeelden, deze informatie heeft haar al in meerdere situaties extra inzichten gegeven. „Als mijn vriendinnen daten, check ik vaak de horoscoop van hun nieuwe vlam. Negen van de tien keer klopt het en dan kan ik aan de hand daarvan verder analyseren of ze bij elkaar passen.”

Als er in onze horoscoop staat dat we vandaag beter binnen kunnen blijven, moeten we dat dan ook echt doen? „Nee, dan neem je de voorspelling veel te serieus,” zegt astrologe Van Kooten. „In Metro houd ik de voorspelling vrij algemeen, dat kan niet anders. Een horoscoop moet je aan het denken zetten het zijn handvatten die je helpen om jezelf te ontwikkelen en dat is al heel waardevol.” Ben je geïnteresseerd in astrologie? Astrologe Van Kooten geeft op 22 juni een 1-daagse cursus astrologie.

*De namen van Ciara en Martha zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.