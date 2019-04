Indonesië sluit eiland af na diefstal 40 varanen

Nog heel even volhouden. Vanaf donderdag krijgen we droog en stabiel lenteweer. Vandaag en morgen nog even met een winterjas, maar in het weekend kunnen we weer het terras op!

16 graden

Dinsdag en woensdag kan er nog flink wat regen vallen, maar vanaf donderdag wordt het beter. „Donderdag is het met 10 graden nog vrij koel. Maar zaterdag en zondag kan de temperatuur weer oplopen tot 16 graden. Aan de noordkust is het wat koeler door een matige noordoostenwind. Het blijft waarschijnlijk droog.” zegt Matthijs van der Linden, Meteoroloog bij Weeronline. Na het weekend daalt de temperatuur weer naar een graad of 14. „In de ochtend heb je dan nog een winterjas nodig, maar later op de dag is het een stuk warmer en kan die jas open.”