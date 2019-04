Hoofdofficier geschorst vanwege verzwegen affaire

De top van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen geschorst. Aanleiding daarvoor is het rapport van de commissie-Fokkens, die onder meer de verzwegen liefdesrelatie tussen Van Nimwegen en collega-hoofdofficier Marianne Bloos heeft onderzocht.

Bijzonder pijnlijk

Volgens Fokkens vormt het verzwijgen van en liegen over de relatie door beide topmagistraten een ernstige schending van de integriteitsregels. Het OM noemt de leugens 'onaanvaardbaar’ en de bevindingen van Fokkens 'bijzonder pijnlijk’. Het imago van het OM is beschadigd, stelt de top vast ,,door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan." De hele organisatie is erdoor benadeeld, het vertrouwen in de leiding van het OM heeft er een forse deuk door opgelopen.

Fokkens deed zijn onderzoek naar onder meer de liefdesaffaire op verzoek van het OM, na perspublicaties daarover. Van Nimwegen en Bloos werden vorig jaar al op non-actief gesteld. Bloos zal niet terugkeren in haar functie. Haar buitengewoon verlof wordt verlengd, meldt het OM.

Het OM heeft inmiddels stappen ondernomen naar aanleiding van de interne problemen. In het spoor van de perikelen rond de liefdesaffaire van de twee hoofdofficieren kwam veel onvrede over de organisatie aan het licht, onder meer over een heersende angstcultuur en ondoorzichtige benoemingen. Het integriteits- en benoemingenbeleid zijn op de schop gegaan.

Een hoofdstuk niet openbaar

Opmerkelijk is dat de OM-top heeft besloten dat één hoofdstuk van het rapport-Fokkens niet openbaar is gemaakt. Deze pagina's zijn blanco. Er staat te veel privacygevoelige informatie over Van Nimwegen, Bloos en anderen in, zo lichtte OM-topman Gerrit van der Burg donderdag bij de presentatie van het onderzoeksrapport toe. Het hoofdstuk gaat over de liefdesrelatie en over een dienstreis naar Thailand waaraan zowel Van Nimwegen als Bloos deelnam.

Van Nimwegen was lid van het college van procureurs-generaal en werd in 2014 hoofdofficier in Rotterdam. Omdat er sprake was van een gezagsverhouding ten aanzien van Bloos, hadden zij hun relatie moeten melden. De relatie begon in 2011. Het tweetal sprak aanhoudende geruchten erover tegen. Vooral deze leugens maken de schending van gedrags- en integriteitsregels ernstig, schrijft Fokkens in zijn rapport.

De commissie hekelt ook de passieve opstelling van de toenmalige top van het OM, dat helemaal niets deed, ondanks de hardnekkige verhalen over Van Nimwegen en Bloos. Fokkens c.s. denken dat Van Nimwegen binnen de OM-top destijds te machtig was om tegen op te treden.