Holleeder: Astrid heeft alles bij elkaar verzonnen

Astrid Holleeder heeft „spinnen in d'r hoofd", dat zei Willem Holleeder dinsdagmorgen over zijn jongste zus op de 61e dag van zijn proces. In zijn laatste woord herhaalde hij onschuldig te zijn aan de moorden waarvan hij wordt beschuldigd en waarvoor het Openbaar Ministerie (OM) een levenslange gevangenisstraf tegen hem eiste.

Holleeder zei dat zijn zus Astrid samen met misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor een „trial by media" heeft gezorgd. „Ik heb dat vier jaar geleden bij het begin al gezegd en het is uitgekomen. Ik ben wat de media betreft best wat gewend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Reinste waanzin

Holleeder was ongeveer een half uur aan het woord en sprak uit zijn hoofd. Over zijn zus Astrid zei hij dat ze haar hele leven al ten prooi is gevallen aan hersenspinsels. ,,Ze haalt zich van alles in haar hoofd en verzint alles aan elkaar."

Als voorbeeld voor de verzinsels noemde hij de moordaanslag die hij in 2016 vanuit de gevangenis op haar zou hebben willen laten plegen. „Ze hoort ergens een woord en denkt dat het code is voor een moordopdracht. Je reinste waanzin."

Over zijn familie zei de verder rustig sprekende Holleeder met licht gebroken stem „dat ik altijd goed voor ze ben geweest. Altijd!" Hij verwees daarbij naar de vele telefoontaps van afgeluisterde gesprekken. „Daarop hoor je hoe het zat. Astrid zegt dat het gespeeld is. Maar voorzitter, van 1995 tot 2010, vijftien jaar lang, een complete familie die steeds alles speelt: dan ben je toch gewoon niet goed bij je hoofd?"

Uitspraak op 4 juli

De rechtbank doet op 4 juli uitspraak. In een tussentijdse zitting op 9 mei, noodzakelijk vanwege het voorarrest waarin Holleeder formeel zit, wil de rechtbank van zowel het OM als de verdediging van Holleeder nog een reactie horen op de beslissing van de Hoge Raad in het Passageproces. Eind deze maand wordt in hoogste instantie onder meer geoordeeld over de deals die de Staat met kroongetuigen Fred R. en Peter la S. sloot. Zij hebben ook in de Holleeder-zaak belastend verklaard.