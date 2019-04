Het aantal dierproeven in Nederland stijgt

Poepen: we doen het allemaal, maar toch heeft poep niet bepaald een sexy imago. Sterker nog: we praten er liever niet over en een groot deel van de mensen doet het liefst alsof we er nog nooit van gehoord hebben. Daar moet verandering in komen. Een mooie dag om dat te doen is woensdag 10 april: Nationale Poepdag.

Belangrijk

De dag is in het leven geroepen door de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) om de relatie tussen ontlasting en gezondheid te benadrukken. „Want de spijsvertering is heel erg belangrijk”, aldus een woordvoerder van de MLDS. „We weten dat het hart van levensbelang is en van de hersenen weten we dat ook, maar de spijsvertering is minstens net zo belangrijk en daar hebben we het niet zo vaak over.”