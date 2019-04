Heb je een autodip? Denk dan eens aan een autodip!

De meeste personenauto’s zijn nog altijd grijs en zwart, meldt het CBS. Toch willen steeds meer mensen iets anders en daar weet de optimistische dipper Henri wel raad mee.

Electric candy blue

Mensen denken weleens dat hij in de sausjes zit als hij zegt dat hij dipproducten verkoopt, maar niets is minder waar. Henri Blummel is eigenaar en importeur van Full Dip en heeft de afgelopen drie jaar al van auto tot koelkast en caravan gedipt. Wat dippen is? „Een beschermende rubberen coating aanbrengen over bijvoorbeeld een auto en dat kan in feite in alle kleuren.” En met ‘in feite alle’ bedoelt hij ook echt álle, van fluor tot goud en ‘hyperblack metallic’ of ‘electric candy blue’, „daar heb ik laatst nog mijn vriezer mee gedipt.”

Ze weten hem vanuit heel het land te vinden en voor een euro of 650-700 dippen ze binnen twee dagen al een Golf, noemt hij als voorbeeld. De sympathieke Brabander zit vol verhalen en hoewel het hartstikke druk in hun zaak in Goirle is, neemt hij de tijd om over zijn vak te vertellen.

Zijn klanten zijn divers. Zo was er laatst een dame op leeftijd met een Mercedes A-klasse in een saaie grijze kleur. Haar man zat net in het verzorgingstehuis en ze had zin ‘om eindelijk eens gek te doen’. ,,We hebben de auto voor haar in parelmoer wit gedipt, nu noemen haar kleinkinderen haar hippe oma... Dat is toch prachtig?” Al kan het ook een subtiele dip zijn, zoals bij de boswachter. Hij was eigenlijk al met pensioen en had net zijn auto verkocht toen hem gevraagd werd toch nog even ‘bos te te wachten’. Maar dan sta je daar met je Kia ‘in een foeilelijke grijze kleur’ die alle dieren in het bos zou afschrikken. Dippen dus. De kleur: matzwart met een matte coating erdoorheen. ,,Zodat hij ruig door het bos kan scheuren. We hebben nog camouflagegroen voorgesteld, maar hij wilde echt zwart, daarmee val je het minst op, weten we nu.”

Henri Blummel in zijn SprayDip

Botsautokleur goud

De limobaas daarentegen wilde juist wél opvallen. „We hebben een botsautokleur goud voor zijn limousine gemaakt, was hij heel blij mee.” Ja, ze gaan net zolang door tot de klant tevreden is. En wie betaalt, die bepaalt. Dus ze dippen in principe alles, en de mensen kunnen ook zelf thuis dippen. „Het kan bij alles met een glad oppervlak, van kast tot koelkast en hele keukens.” Een kind kan de dip doen, belooft hij, bij wijze van spreken dan. ,,Het is geen abracadabra en je ziet ook echt dat mensen gaan pionieren.”

Hij ziet de cijfers van het CBS terug in hun praktijk, waar het vaak ook de grijze en zwarte auto zijn die worden gedipt. „Mensen willen toch graag wat anders, ze lijken steeds wat meer te durven.” Ook leuk: de auto’s die meedoen aan de zogenaamde ‘barrelraces’ en die al bijna total loss bij hem komen. „We maken er weer een mooie auto van... Van de buitenkant dan, het is een wonder dat ze dat ding over de finish krijgen!”

Of juist de eigenaren van Ferrari’s en Porsches die de voorkant van ‘hun grote liefde’ als voorzorgsmaatregel laten dippen voordat ze met een rally meedoen. „Scheelt ze zo weer een paar duizend euro die ze anders kwijt zijn aan lakschade.”

Dippen is de toekomst en hun klantenbestand is het afgelopen jaar al verdubbeld. De reacties zijn dan ook bijna altijd positief, of zelfs ‘flabbergasted’, besluit de optimistische dipman. ,,Mensen hebben het gevoel een hele nieuwe auto te hebben.”