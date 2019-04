Gelukkig worden van wijn drinken in je ondergoed

Gelukkig worden. Iets waar we behoorlijk wat aandacht aanbesteden. Kijk alleen al naar de aandacht die er vorige maand was voor de Internationale Dag van het Geluk. Maar hoe word je dat nou eigenlijk, gelukkig? Een universele vorm van geluk, bestaat dat eigenlijk wel?

Daar kunnen we kort over zijn: nee. Hoewel er wel overkoepelende thema’s zijn, houdt ieder land er een eigen geluksconcept op na. IJsland bijvoorbeeld. Daar worden de kinderen opgevoed met het idee dat het allemaal uiteindelijk wel goed zal komen. Of de Duitsers, die heel gelukkig worden van het uitrusten nadat je hard gewerkt hebt.

Geluksmomentjes

Zo zijn er over de hele wereld kleine geluksmomentjes te vinden. Een ontzettend interessant gegeven, waar Journalist Helen Russell zich graag verder in wilde verdiepen. Zes jaar geleden trokken die geluksmomentjes voor het eerst haar aandacht en nu, jaren later, is haar geluksatlas te vinden in de boekhandel.

Volgens Russell is geluk iets van alle landen. „Het is een universeel iets om te zoeken naar manieren om een beter, betekenisvoller leven te hebben”, zegt ze. Haar boek, dat inmiddels in zestien talen vertaald is, vertelt over haar zoektocht naar de verschillende vormen van geluk in bijna alle landen van de wereld.

Die zoektocht begon in Denemarken, wat toen het gelukkigste land ter wereld was. Steeds meer mensen vertelden Russell over het geluk in hun landen, wat ertoe leidde dat ze ging kijken hoe het er landelijk aan toe ging met het geluk. Voor haar boek is ze naar verschillende landen gereisd, om het geluk daar te ervaren.

Geluksexpert kan Russell inmiddels wel genoemd worden, met al haar ervaringen met het concept. „Ik heb zoveel dingen meegemaakt en gezien”, vertelt ze. „Ik heb de Haka leren dansen, ben in Japanse gameshows geweest, heb geleerd te paddleboarden en heb met min twintig buiten gesport in Noorwegen. Mijn wimpers vroren eraf, haha.”

Time-out

Maar naast die bijzondere ervaringen, zijn vooral een paar geluksconcepten haar bijgebleven. Die van Japan bijvoorbeeld. „Wabi-sabi noemen ze het: de schoonheid van imperfectie. Eigenlijk draait het om het omhelzen van imperfectie.” Zweden en Brazilië spelen ook nog steeds in haar hoofd. „In Zweden leer je een time-out van je drukke leven te nemen. Even tot rust te komen, waarna je er weer volop tegen aankan. En de Brazilianen hebben het idee dat het okee is om verdrietig te zijn, als niet lukte zoals je het wilde. Ze vinden dat je alle emoties moet voelen, zowel de slechte als de goede”, aldus Russell.

Journalist Helen Russell is de auteur van de geluksatlas.

Gezelligheid

Ook Nederland kreeg een bezoekje van de schrijfster, en wat blijkt? Onze gezelligheid is de key van ons geluk. „Het is een interessant concept”, vindt ze. „Het is heel open, je kan het met anderen, maar ook alleen ‘doen’, maar het is vooral iets dat een link lijkt te hebben met het oude. Oude dingen lijken gezelliger dan nieuwe.”

Dat Nederlandse concept van cosyness is iets dat ze wel toe kan passen in haar leven. „Het was een goede les”, vertelt ze. „Daardoor leerde ik mezelf open te stellen. Open naar anderen, naar nieuwe concepten. Ik heb mijn horizon erdoor verbreed.”

Ook andere concepten hebben een plekje gevonden in het leven van Russell. Zo worden IJslandse kinderen opgevoed met het idee dat het allemaal wel goed zal komen. „Ze verwachten geen makkelijk leven, maar vinden een manier om ermee om te gaan en weten dat het uiteindelijk goed zal komen. Dat zouden we allemaal moeten proberen”, vindt ze.

Het Finlandse concept, waarbij geluk wordt gehaald uit de kleine dingen, dat is ook iets waar ze tegenwoordig van geniet. „Hun idee is toegankelijk voor iedereen. Gelukkig worden van een wijntje drinken in je ondergoed bijvoorbeeld, dat is zo makkelijk te realiseren.”

Familie en vrienden

Na al haar rondzwervingen kan Russell concluderen dat er geen directe formule voor geluk is. „Maar er zijn wel universele dingen die je over de hele wereld ziet, die mensen gelukkig maken”, vertelt ze. „Tijd doorbrengen met familie en vrienden bijvoorbeeld. Buiten zijn, sociaal zijn, een balans vinden in werk en vrij zijn of het gevoel dat de wereld een goede plek is, dat heeft een grote impact.”

„Wat geluk is voor de inwoners van een land, hangt sterk samen met taal en cultuur. Het kan een gevoel zijn van verbondenheid, gemis, knusheid of zekerheid.” En helaas, geld speelt daar zeker een rol in. „Daar kun je je geluk niet mee kopen, maar je hebt wel zeker geld nodig om van te kunnen leven”, aldus Russell. Hoewel men daar ook weer wat op gevonden heeft: „In India hebben mensen vaak niet genoeg geld, maar toch zijn ze daar gelukkig. Daar bestaat het concept waar mensen het beste maken van wat ze hebben. Het is niet perfect, maar het voldoet voor nu.”