Gehandicapte kids leren skiën en snowboarden

Het Zwitserse Saas is woensdag tot en met vrijdag het decor voor de Mentelity Games. Gehandicapte kinderen en jongvolwassen leren binnen drie dagen (zit)skiën of snowboarden.

Het nieuwe wintersportevenement voor iedereen met een 'lichamelijke uitdaging' is opgericht door onder anderen snowboardster Bibian Mentel. Zij werd zeven maal Nederlands kampioen en driemaal paralympisch snowboardkampioen. „Mensen die gehandicapt zijn (geraakt) krijgen van specialisten, revalidatie- en prothese-artsen vaak te horen wat er niet meer kan", zegt Edwin Spee, directeur van de Mentelity Foundation en echtgenoot van Bibian Mentel. „Skiën en snowboarden wordt bijna altijd afgeraden. Met de Mentelity Games leren we gehandicapte kinderen en jongvolwassenen binnen drie dagen (zit)skiën of snowboarden."

Olympische Spelen

Het event is een initiatief van de Mentelity Foundation, een organisatie die zich inzet om het leven van mensen met een lichamelijke uitdaging te verbeteren en aan te zetten tot bewegen. De inmiddels 46-jarige Mentel verloor op 27-jarige leeftijd haar onderbeen door kanker. Op dat moment stond ze op het punt om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Salt Lake City. Toch was het voor haar geen reden om te stoppen met snowboarden. Vier maanden na haar amputatie stond ze weer op haar board.

Bibian Mentel met de prijs voor Paralympisch Sporter van het jaar tijdens het NOC*NSF Sportgala 2018. Foto: ANP

Doorzetter

Haar doorzettingsvermogen heeft ze keer op keer ingezet, want de afgelopen twintig jaar heeft ze nog tien keer tegen kanker moeten vechten. In 2018 stopte ze met snowboarden, maar ze zet zich nog altijd actief in en wil kinderen met een beperking enthousiasmeren voor de sport. „Leven met een uitdaging is niet niks. Juist daarom is het ontzettend belangrijk om te blijven kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.”

Wintersport clinic in de indoor skihal in Zoetermeer. Foto: Mentelity Foundation

Bewust de lat hoog leggen

In drie dagen kinderen leren wintersporten die nog nooit op de ski’s hebben gestaan, leg je de lat dan niet heel erg hoog? Volgens Spee ligt daar juist de uitdaging. Met de Mentelity Games willen ze het onmogelijke mogelijk maken. „We hadden ook met ze kunnen gaan squashen, sjoelen of ze mee kunnen nemen op een zeilboot, maar met wintersport overwinnen ze echt iets en er zit een heel groot sociaal aspect aan", zegt Spee. Daarnaast is de wintersport ook een verrijking is voor het gezin van een kind, benadrukt hij. „Ze kunnen samen iets doen en maken nieuwe plezierige herinneringen. En de kids maken nieuwe vrienden.”

Ook krijgen de kinderen en jongvolwassenen met de actieve sport enorm veel zelfvertrouwen terug. Door de lat hoog te leggen levert het uiteindelijk een hoge bijdrage aan de mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een lichamelijke beperking. Spee geeft het voorbeeld van een jongedame die vorig jaar meedeed aan een van de snowboardclinics in Zoetermeer. „Zij kwam bij ons en ze kon amper door de sneeuw lopen. Ze verborg met kleding haar prothese omdat ze zich ervoor schaamde. Daarna is ze langzaam begonnen met snowboarden en een jaar later kwam ze naar ons gala in een korte jurk waar ze trots haar prothese showde. Ze is een heel ander mens geworden en heeft veel meer vertrouwen gekregen.”

Bibian Mentel tijdens een van de ski- en snowboard clinics in Zoetermeer. Foto: Mentelity Foundation

Gevaarlijk?

De naam doet misschien anders vermoeden, maar bij de Mentelity Games gaat het niet zo zeer om competitie of rivaliteit. Het gaat vooral om plezier maken. „Er zit niet echt een wedstrijdelement in. We leren de kinderen iets nieuws en het doel is om ze met een glimlach van de berg af te krijgen.” Maar is het niet gevaarlijk? „Hoe vaak doen valide kinderen wel niet eens iets dat gevaarlijk is? Die mogen toch ook in een boom klimmen? Ouders van gehandicapte kinderen worden vaak overbezorgd. Dat is enerzijds te begrijpen, maar we willen ze ook helpen om dat een beetje los te laten.”

De ruim zeventig deelnemers uit Nederland, Finland, Groot-Brittannië en Oostenrijk worden niet aan hun lot overgelaten. Er gaat een uitvoerig team mee van specialisten en leraren. Bij aankomst wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de deelnemers. Welke sport is haalbaar en welke materialen kunnen hiervoor worden ingezet? Ook worden er lessen gegeven in (zit)skiën en snowboarden. Daarnaast kun je als ervaren wintersporter met een lichamelijke uitdaging je skills verbeteren tijdens diverse clinics van paralympische atleten zoals Merijn Koek en Kees-Jan van der Klooster. Bibian Mentel kan er zelf helaas niet bij zijn. De voormalig paralympisch snowboarder werd een maand geleden geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en is nog herstellende. Volgend jaar wil ze er absoluut bij zijn. „De droom is om van de Mentelity Games een groots terugkerend event te maken waarbij ze nog heel veel kinderen en jongvolwassenen blij kunnen maken.”