'FVD'er Otten wil gewoon de Eerste Kamer in'

Als Henk Otten in mei verkozen wordt voor een plek in de Eerste Kamer, dan wil hij daar gewoon plaatsnemen. De politicus heeft dat laten weten tegenover Een Vandaag.

„Hij wil er niet al teveel over kwijt," vertelt politiekverslaggever Joost Vullings. „Maar hij is wel van plan om, als hij gekozen wordt, zijn zetel in te nemen. Maar of dat voor Forum is of voor zichzelf, laat hij nog in het midden."

Theorestische gezien kunnen de FVD-Statenleden allemaal besluiten om niet op Otten te stemmen, maar dat verwacht Vullings niet. En dan gaat Otten de Kamer in, als beoogd fractievoorzitter. Ik ben dan wel benieuwd of er nog een verzoeningspoging komt, als hij en het bestuur toch tot elkaar veroordeeld zijn."

Leadzanger

Heel verrast is Vullings niet door de onrust binnen de partij. „Forum is een partij met veel leden, maar de partijtop is heel klein. We kennen allemaal de beelden van Thierry Baudet, Theo Hiddema, woordvoerder Jeroen de Vries en Henk Otten samen in de auto. Zij hebben met zijn vieren echt heel veel meegemaakt. Er is een duidelijke leadzanger, Baudet, maar je hebt ook de sologitarist die de nummers meeschrijft. Op een gegeven moment wil die toch meer inspraak krijgen, en misschien ook een keer zingen. Dat is waar het hier over gaat: macht."

Otten is deze week veelbesproken door een groot interview in de NRC, waarin hij kritiek uitte op fractieleider Thierry Baudet. Al langer laat hij doorschemeren niet helemaal blij te zijn met de koers van Baudet. Kort daarop werd bekend dat hij 30.250 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt. Uiteindelijk stapte hij uit het partijbestuur.