Frisse Koningsdag en -nacht verwacht

Wie tijdens Koningsdag een vrijmarkt of festival wil bezoeken heeft warme kleding en een paraplu nodig. Weeronline verwacht maximumtemperaturen rond de 13 graden en een stevige zuidwestenwind.

Er trekken regelmatig buien over het land en de zon schijnt maar af en toe. Ook de Koningsnacht is fris, maar het blijft wel overwegend droog. Verschillende vrijmarkten en festiviteiten starten vrijdagavond al.

Veel wind

In het zuiden en zuidwesten is dan kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het vrijdagavond droog. Aan het begin van de nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 7 à 10 graden. In de loop van de nacht volgen vanuit het zuidwesten buien en gaat het flink waaien.

Koningsdag start met een bewolkte en regenachtige ochtend met veel wind en temperaturen van een graad of 10. De buien trekken geleidelijk naar het oosten en vanuit het zuidwesten wordt het tijdelijk droog.

Regelmatig regen

Ook kan de zon even doorbreken. De droge periode duurt niet lang, want aan het eind van de ochtend volgen vanuit het westen alweer nieuwe buien. In de middag blijft het wisselvallig en kan het onweren. Langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust is er kans op fikse windstoten. Tussen de buien door wordt het maximaal 13 graden.

Ook in de avond valt in grote delen van het land regelmatig regen. In het noorden en oosten kan de avond overwegend droog verlopen.