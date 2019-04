Familiebedrijf Termeer neemt Sissy-Boy over

Chantal Janzen heeft haar eigen winkel geopend, als onderdeel van haar platform &C. Het tijdschrift van Janzen is het meest bekend, maar &C wordt steeds verder uitgebreid. De nieuwe winkel, die sinds vrijdag open is, is te vinden in de Van Woustraat in Amsterdam. In de winkel zelf kun je items kopen die in het tijdschrift voorbij komen, zoals kleding, accessoires en beauty-items.

'Ontzettend trots'

Janzen is, naar eigen zeggen, „ontzettend trots". Aan 6 Inside laat ze weten dat ze tevreden is met het resultaat: „Ik moet leren het nu los te laten en te kijken naar de mooie winkel die we hebben." Tijdens de officiële opening maakte ze ook bekend dat ze een sieradenlijn gaat ontwerpen met actrice Jelka van Houten.